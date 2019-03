Mª Luz Martínez Seijo: "La última decisión de las listas es de la Comisión Ejecutiva Federal"

A Mª Luz Martínez Seijo, actual diputada nacional del PSOE por Palencia, no parece haberle pillado por sorpresa su no inclusión en la propuesta lanzada por la Comisión Ejecutiva Provincial a las próximas listas electorales, no obstante ha recordado que los estatutos federales contemplan que la última decisión sobre las candidaturas es del Comité Federal.

Seijo ha querido restar importancia a esta situación asegurando que se trata de un proceso normal en el PSOE donde se proponen nombres y luego son los afiliados quienes deciden los nombres de los candidatos. Sin embargo ha insistido en que existe una propuesta de la Comisión de la ejecutiva federal en la que se priorizarán a los miembros de la misma y a los actuales ministros. Asegura que muchas agrupaciones ya le han mostrado su apoyo proponiendo su nombr y ha recordado que en estos apenas 3 años de legislatura s buen hacer por la provincia viene avalado por los datos, más de 500 iniciativas presentadas, más de 120 preguntas al Gobierno relacionadas con palencia y más de 60 PN presentadas.