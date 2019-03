Natxo: "Ya ha empezado la cuenta atrás"

Natxo González deja para mañana el anuncio de la convocatoria para enfrentarse al Alcorcón en Riazor. El técnico vitoriano podrá deshojar la margarita un día más, ya que el hecho de disponer de casi todo el plantel (solo Krohn Dehli y Carlos Fernández están descartados) obliga a reflexionar sobre qué jugadores son los idóneos para el partido ante el Alcorcón. "Cuando tienes bajas mal y si tienes a todos debes dejar fuera a jugadores con los que quizás no eres justo"

El mister blanquiazul no ha querido despejar dudas sobre el posible once que salte mañana al césped, aunque debería ser similar al que se midió al Málaga en La Rosaleda. "Puede ser que haya una (novedad) o más... o ninguna" manifestó el técnico. A lo largo de la semana Nahuel ha formado parte de muchos de los ensayos, en detrimento de Borja Valle y esa debería ser la única variación.

En esta jornada al Deportivo le toca disputar su choque un lunes, conociendo ya los marcadores de los rivales directos y en un día en el que habitualmente se registran las entradas más modestas de la temporada. Una circunstancia que no es del agrado del entrenador: "Competir los lunes no me gusta. El fútbol es de fines de semana. Jugar sabiendo los resultados puede ser una presión añadida". Sobre la posibilidad de que se dé una escasa asistencia al estadio, Natxo González envío un mensaje a la hinchada blanquiazul. "No hay queja de la afición pero nos vemos obligados a pedirle soporte porque estamos ya en la cuenta atrás y cada partido va a ser fundamental. Solo pido que nos ayuden a sumar los tres puntos, que no vengan con ellos de casa"

El de mañana será el primero de los tres encuentros consecutivos que el equipo disputará como local. Una situación que muchos ven como el momento de catapultarse en la tabla. Algo de lo que huye el preparador vasco: "No podemos hablar del mes. Bastante tenemos con hacer lo que tenemos que hacer para volver ganar en casa y ante un equipo muy complicado. Luego vienen las frustraciones..."

En cuento al Alcorcón, el mister los definió como "el mismo equipo que han sido toda la temporada: consistente, hace bien las cosas a las que dan prioridad", avisando de que "puede ser un partido cerrado, largo... habrá que saber manejar cada fase y que no nos pueda la precipitación".