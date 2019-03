El Elda - C.E.E. ya depende de sí mismo (23-21)

El Bm. Elda – C.E.E. ya depende de sí mismo para volver a jugar una fase de ascenso a la categoría de plata del balonmano masculino español.

Los de José Francisco Aldeguer han vencido (23-21) al Horneo Sporting Alicante en un partido donde la igualdad ha sido la nota predominante tal y como preveía a priori teniendo en cuenta que se medían dos de los mejores equipos del grupo y que, además, se jugaban el liderato del mismo.

El publico respondió / Cadena SER

Durante los primeros treinta minutos, el equipo visitante ha llevado la voz cantante en el electrónico administrando ventajas de uno y dos goles hasta que a falta de poco más de un minuto para el descanso, Sergio Rubio marcaba su primer gol para poner, por primera vez, por delante a su equipo con el 13-12 que campeaba en el marcador al descanso a pesar de que a falta de 42 segundos para el asueto, Alejandro Catalá pidió su primer tiempo muerto para intentar neutralizar la exigua ventaja que tenía su rival.

La igualdad en el partido siguió siendo la nota predominante en la segunda mitad, aunque en esos últimos treinta minutos, la iniciativa la llevaran los de Elda que han sabido gestionar a la perfección las circunstancias del juego para acabar adjudicándose los dos puntos que le dan el liderato en solitario con 32 puntos tras haber logrado vencer en los nueve últimos partidos disputados. Los de Aldeguer, que no ha utilizado ningún time out por los tres que ha usado el técnico visitante, tienen dos puntos más que el Viscoconfort Maristas Algemesí que ahora es segundo con partido menos y al que los de Elda le tienen ganado el golaveraje particular.

La próxima jornada, el Bm. Elda – C.E.E. tiene turno de descanso obligado por el calendario. De cualquier modo, los de Pepe Aldeguer mantendrán el liderato incluso si sus más inmediatos perseguidores ganan sus respectivos partidos ya que tanto al equipo valenciano como al Horneo Sporting Alicante les tiene ganado el golaveraje particular.

Bm. Elda – C.E.E.: Fran Tirado y Jairo Muñoz (porteros). Jero Cartagena, Dani Llamas (2), Jorge Maestre (3), Sergio Rubio (4), Germán Bastán (5), Javi Carrasco (1), Juan Alcañiz, David Maestre (1), Chema Asencio, Jose Vara, Manu Vázquez (4), Mario Alfonso, José Andrés Marco (3) y Juan Marhuenda.

Horneo Sporting Alicante: Fede Sincich, Adrián Ortega (1), Jorge Hernández, Sergio Martínez (1), Emilio Martínez (2), Javier Alemany (1), Luis Hernández, Joaquín Delgado, Aitor Borrás (7), Luis Torregrosa (2), Javier Beteta (1), Miguel Ángel Martínez (1), Fran Llopis (4), Fran Perea, José María Salsoso (1) y Javi Cardenal.

Árbitros: Fernando Iñán Arias y José Manuel García Olavarrieta (Cantabria). Dos exclusiones locales y cinco visitantes.

Parciales: (2-3)(3-5)(6-6)(7-8)(10-10)(13-12)-(14-13)(16-15)(18-17)(20-18)(22-20)(23-21).

Pabellón: “Rafael Tapia Valdés” de la ciudad deportiva del Centro Excursionista Eldense.

Incidencias: 22ª jornada del Grupo E de la Primera Estatal de balonmano masculino.