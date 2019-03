El Compos no aprovecha contra diez

La SD Compostela desaprovechó una gran ocasión de mejorar en la clasificación en el duelo disputado en A Lomba. Las inclemencias climatólogicas (sobre todo el viento) y la defensa numantina local (sobre todo tras quedarse con diez) evitaron que puntuase al menos. Un penalti de Piscu sobre Trapero, discutible, valió para que los tres puntos se quedasen en Villagarcía.



Tras un partido muy igualado, el encuentro entre estos dos históricos de la Tercera División se decidió en un minuto. En el 73, el árbitro anuló el gol de Aythami, y en el 74 decretó como penalti la caída de Trapero en el área. Pena máxima que anotó Sylla, pichichi de la categoría.

Empezó mejor en A Lomba el Arosa. Javi Otero fue el primero en probar fortuna, con un disparo desde fuera del área que despejó con los puños Anxo Pérez. Seis minutos más tarde, el portero blanquiazul volvió a aparecer para sacar bajo la línea el cabezazo de Pablo González. El remate del central desde el área pequeña fue sacado de una manera felina por el meta y su rechace, que cayó en las botas de Trapero, fue enviado por este a la parte exterior del palo.

Pese a esa salida del rival, el Compos se fue rehaciendo con el dominio del encuentro a medida que pasaban los minutos. Se acostumbró al campo y al tiempo y comenzó a merodear por el área de Manu Táboas. En una de esas jugadas de ataque, Brais Abelenda encaraba al portero sin oposición, pero Javi Otero lo trabó por detrás en la frontal. Roja directa y la falta, ejecutada por Aythami, se marchó lamiendo la madera de la portería local.

Los blanquiazules lo intentaban con la posesión, mientras el Arosa se agazapaba en busca de un contraataque. Si bien antes del descanso esa inferioridad no fructificó con ocasiones claras, a la vuelta del mismo la situación cambió por completo.

Primero, Mon probó fortuna desde la frontal, pero atrapó Manu Táboas. Después, un despeje del portero a centro de Brais Abelenda, fue rematado de cabeza por Santi, pero un defensa lo sacó en la línea. Y para terminar, otro centro chut del delantero lucense se fue al larguero cuando ya se presagiaba el gol.

Esa diana llegó, en el 72, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego. Aythami recibió la asistencia de Santi, a instancias del linier, en posición ilegal, por lo que el tanto del canario no subió al marcador.

Y mientras tanto, un minuto más tarde, el colegiado decidió señalar el punto de los once metros cuando Trapero cayó en el área. El central se fue al suelo en una jugada polémica, pero el árbitro no lo dudó y Sylla, pichichi de la categoría, no falló desde la pena máxima.

De ahí al final, el partido fue un querer y no poder. Los blanquiazules lo intentaron de todas las maneras posibles, pero no pudieron. La más clara, un mano a mano de Aythami contra Manu Táboas, lo volvió a sacar el portero.

Así se acabaría el partido. Los tres puntos se quedaron en Vilagarcía, por lo que los blanquiazules perdieron la imbatibilidad en esta segunda vuelta. La próximo semana, ante el Racing de Ferrol. Tras tres jornadas sin ganar, los blanquiazules tendrán la oportunidad de resarcirse ante el rival más potente de la categoría, que también llegará a San Lázaro tras pinchar ante el Paiosaco en A Malata (2-2).



FICHA TÉCNICA:

1- Arosa SC: Manu Táboas; Pacheco, Trapero, Pablo González, Carlos Torrado; Iago Martínez Chiqui (Quique Cubas, m.82); Javi Otero, Luís García (Mou, m.76), Julio Rey (Suso, m.79); y Sylla.

0- SD Compostela: Anxo Pérez; Álvaro Casas, Piscu (Marcos Remeseiro, m.75), David Uña; Miki, Samu, Mon, Álex Ares, Brais Abelenda; Santi (Rubén, m.) y Aythami.

Goles: 1-0: Sylla, min.74.

Árbitro: Castro Alarcón, colegio pontevedrés. Expulsó con roja directa (m.28) a Javi Otero. Además, amonestó a Pablo González, por los locales; y a Aythami, Álvaro Casas, Brais Abelenda y Piscu, por los visitantes.

Incidencias: Partido de la vigésimo sexta jornada de liga del grupo 1 de la Tercera División disputado en el Campo de A Lomba ante 1.300 espectadores.