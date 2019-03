1-1. La UD Ibiza reacciona tarde

"No hemos venido de turismo", decía el mensaje del San Fernando en redes sociales en las horas previas al partido que les enfrentaba a la UD Ibiza. "Si, lo sabemos, estamos en un lugar de ensueño, pero hemos venido a seguir con lo nuestro".

Declaración de intenciones del equipo andaluz que no ha venido a Can Misses de paseo y que ha complicado mucho el estreno de Pablo Alfaro en el banquillo ibicenco. El empate final es más de los que resta que de los que suma. Y eso que el San Fernando no ha podido contar con sus goleadores, Nano, Carri y Pau Franch por sanción.

Los visitantes han jugado un partido muy serio y han tenido la fortuna de adelantarse en el marcador a los cinco minutos, cuando unos y otros se ordenaban sobre el terreno de juego. Una falta lateral que Rodado en su intento de despeje ha mandado al fondo de la red. Él no quería.

A partir de aquí han sabido hacer su partido, ante un Ibiza que ha regalado la primera parte y al que una meritoria reacción en el segundo tiempo le ha valido solo para sumar un punto que parece insuficiente en la lucha por el play-off.

Había ganas por ver hasta donde llegaría el bisturí de Alfaro. El once inicial ha tenido varias sorpresas. La primera en la portería. Alex recuperaba la titularidad y Lucas no estaba ni como suplente. La defensa se mantenía inalterable. La otra gran sorpresa en la zona ancha. Adiós al doble pivote defensivo, pero el sacrificado fue Iosu, intocable hasta ahora en el equipo. Provencio ocupó su lugar, dejando a Chavero de enganche. Tampoco apostó el técnico ibicenco por un extremo derecho puro y situó en esa posición a Cirio. En ataque, Rodado recuperaba la titularidad.

Pero antes de que se pudiera ver algo de la nueva disposición táctica llegó el mazazo del autogol que cayó. Y, a partir de aquí, la primera parte de la UD fue un desastre, un dolor de muelas. Sin ideas, sin control, sin verticalidad, con el equipo partido. Nadie parecía capaz de dar salida al balón y mucho menos de poner a prueba a Gálvez.

Si había nuevo sistema, queda trabajo por hacer, para que los futbolistas lleven a la práctica lo que quiere su entrenador. Del mayor caudal ofensivo, nada de nada. Todo quedó en un disparo lejano de Chavero por encima del travesaño a los 29 minutos. El resto un trasteo intrascendente, inocuo, ante un rival que sabe lo que quiere hacer, muy serio y ordenado en defensa y que asustó con un par de contras que estuvieron a punto de cristalizar.

De los jugadores llamados a desequilibrar en el bando ibicenco no hubo noticias. Ni de Giner por banda izquierda, ni de Cirio por la derecha, ni Rodado recibió un solo balón en condiciones. Chavero tampoco lució a la hora de manejar el juego. Todo eran prisas, juego acelerado, e intrascendente, sin elaboración en el centro del campo. Ya se sabe que una meta sin plan es simplemente un deseo

Lo mejor para los locales fue la llegada del descanso para ordenar ideas y hacer cambios en la disposición en el campo. Los ibicencos salieron más enchufados y Cirio puso a prueba por primera vez al portero visitante con un disparo desde la frontal. Hubo peligro también a la salida de un córner, con el balón merodeando el área pequeña, aunque la acción se resolvió sin consecuencias.

Alfaro buscó más creación con la entrada de Armenteros por Provencio, que sigue pasando de puntillas por los partidos. La salida del futbolista argentino la agradeció su equipo. El Ibiza empezó a tratar mejor el balón y mejoró su juego y acentuó su dominio en ese tramo de partido.

Los locales lo intentaron primero con un par de centros laterales de Cirio y Giner que no encontraron rematador y el técnico local volvió a cambiar de sistema con la entrada de un delantero, Jordi por Giner.

Con el Ibiza apretando llegó la igualada en el minuto 68 a balón parado. En un lanzamiento de esquina, Gonzalo se elevó en el punto de penalti y cabeceó de forma impecable a la red. Cirio volvió a poner a prueba al portero visitante en la siguiente acción, pero Gálvez atrapó con seguridad.

El dominio era de los ibicencos que no caían en la precipitación de la primera parte, pero la inercia positiva no duró demasiado. Los locales volvieron a incurrir en la precipitación en el último cuarto de hora, mientras su entrenador no paraba de pedir tranquilidad desde la banda. Armenteros, que había tenido protagonismo volvió a desaparecer y los andaluces se acercaron de nuevo a la portería rival, ante un Ibiza que acusaba el desgaste.

El choque derivó en un toma y daca sin demasiada claridad. El San Fernando tiró de oficio, enfriando el encuentro, con continuos parones, entre lesiones y cambios y no hubo manera de que se viera continuidad en el juego. Los andaluces supieron jugar mejor sus bazas ante un Ibiza acelerado e impreciso

Pero la suerte del choque pudo cambiar en el tiempo de prolongación. La tuvo primero el San Fernando en un acción a la que no llegó un delantero visitantes por centímetros y la tuvo el Ibiza con una doble oportunidad clarísima. Un disparo de Rodado desde la frontal que despejó con apuros Gálvez y el balón le cayó a Cirio en el área pequeña y su remate se estrelló en el cuerpo del portero andaluz. No se pudo ganar y a la UD Ibiza cada vez se le complican más las cuentas en la lucha por una de las posiciones de play- off. Si se quiere llegar donde no llega la mayoría, hay que hacer lo que la mayoría no hace.

