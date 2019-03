Otro empate que no sirve (2-2)

SEVILLA C 2 - XEREZ CD 2

Tercer empate consecutivo del Xerez CD, que esta vez suma un solo punto en su visita a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, en un encuentro que debió ganar.

Los xerecistas siguen instalados en la mediocridad y se muestran incapaces de traerse para Jerez una victoria que tenían al alcance de su mano. Y es que a los tres segundos de partido, Sergio Narváez sorprendía nada más sacar de centro a Adri que no esperaba la genialidad del mediocentro azulino. Sorprendía al guardameta y a todos los que estabn viendo el partido, anotando desde el círculo central, posiblemente el gol más tempranero de un partido de fútbol.

El partido se le ponía de cara al Xerez CD y muy feo para un filial excesivamente nervioso en los primeros compases del encuentro. El equipo de Nene Montero, se hizo pronto con el control del partido, favorecido por el gol de sin duda, el mejor jugador de los visitantes. Una buena combinación entre precisamente Sergio y Piñero, estuvo a punto de rematarlo al fondo de la portería Alberto, pero su disparo lo rechazaba a córner un defensa. Adri salvó el segundo en un buen disparo de Narváez desde la frontal del área. La primera parte acabaría con un dominio claro del equipo jerezano, que reclamó poco antes de llegar al descanso un penalti sobre Yeray que el colegiado no concedió.

En la segunda mitad, el Sevilla C se fue recomponiendo y el dominio de su rival ya no era tan claro. Sin embargo, a los siete minutos, Sergio Narváez marcaba el segundo, esta vez de penalti. El partido no estaba cerrado y el filial se metió de lleno en la pelea poco después gracias a una buena jugada personal que finalizaba Diego superando a Fran.

A partir de ahí, el equipo sevillano empezó a creer al menos en el empate e hicieron mérito para lograr la igualada ante un entonces, desconcertado Xerez CD. El empate llegó en la jugada más polémica del partido, al estimar Ferreras Macías penalti de Salas en una jugada en la que además le costaba al central xerecista la segunda amarilla. Simo acertó en el lanzamiento desde el punto fatídico y los últimos diez minutos del encuentro, los jerezanos tuvieron que afrontarlos con un hombre menos por la expulsión del central azulino.

Los últimos compases del encuentro se convirtieron en un asedio de los sevillanos sobre la portería de Fran. El Xerez CD defendía con todo el punto que, tras lo visto en el encuentro sabe realmente a poco. Acabada esta jornada de liga, el equipo de Nene Montero se sitúa décimo en la tabla con 43 puntos, a 11 del descenso.

Ficha técnica

Sevilla FC C: Adri, Nuñez, Candela, Carmona, Pavón, David (Luis García 46'), Rubén (Barrios 28'), Mamadou, Simo y Diego (Pliego 64').

Xerez CD: Fran, Alberto, Ezequiel, Salas, Dani Jurado, Isra, Amin (Gonzalo 64'), Raúl, Yeray (David Narváez 80'), Piñero (Chata 72') y Sergio Narváez.

Goles: 0-1 (3 segundos) Sergio Narváez. 0-2 (52') Sergio Narváez, de penalti. 1-2 (59') Diego. 2-2 (75') Simo, de penalti.

Árbitro: Ferreras Macías, de Huelva. Mostró tarjetas amarillas a David Rodríguez y Carmona para los locales y Amin, Alberto, Dani Jurado y Alberto Del Río para los xerecistas. Roja a Andrés Salas por doble amonestación (75').

Incidencias: Partido de la 32ª jornada en el Grupo X de Tercera División disputado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros de Sevilla ante unos 220 espectadores.