"No estoy contento con la segunda parte que hicimos"

A Andrés García Tébar no le gustó la segunda parte que hizo su equipo en Chapín ante el Ciudad de Lucena. Y no le faltaba razón en sus argumentos, el equipo estuvo espeso, posiblemente con muchos jugadores que notaron el sobresfuerzo de una semana cargada de partidos.

La primera parte fue distinta y para el técnico manchego, “es de lo mejor que se puede ver en esta categoría y los mejores 45 minutos que hemos hecho desde mi llegada. Pero evidentemente no estoy contento con la segunda parte. Hemos tenido muchas ocasiones para haber aumentado el marcador. Soy el primer responsable y quiero disculpar a los jugadores porque en los últimos tres partidos no hemos hecho muchas variaciones en el once y además había que tener en cuenta el calor que hacía. Tenemos que buscar más equilibrio entre lo que ha sido la primera mitad y no la segunda”, explicaba ante los periodistas al término del encuentro.

García Tébar se mostró exigente a pesar del resultado y de haber recortado las distancias con la liguilla, “no hemos hecho las cosas como deberíamos, hoy era el día para haber firmado el partido que todos anhelamos, pero me voy satisfecho con el resultado. Me hubiera gustado que la foto de la primera parte se repita no solo durante 45 minutos”.

Además, el técnico explicaba que un equipo que luche por intentar estar lo más arriba posible, debe dar una mayor sensación de solidez: “Los cambios que hice fueron para sacar jugadores que defendieran con el balón, pero al final la posesión ha podido estar hasta igualada y eso no me gusta”.

El equipo xerecista que vuelve a dejar por tercera vez consecutiva su portería a cero, algo que valoró el entrenador, aunque recordando que “hemos tenido que generar muchas situaciones para hacer pocos goles, porque el segundo ha sido anecdótico. Si en la primera parte hubiésemos hecho dos o tres goles más el análisis sería completamente distinto. Pero el fútbol es así y a veces también hay que sufrir”.