Nene Montero, destituido como entrenador del Xerez CD

Luis Oliver ha cesado a Nene Montero, hasta el domingo por la tarde, entrenador del Xerez CD. Según ha podido saber esta redacción, el máximo accionista del club habría tomado la decisión la pasada semana y no ha sido hasta después del partido ante el Sevilla C cuando se lo ha comunicado al malagueño.

Aunque el club esgrime que el cese se debe a “los resultados deportivos”, los verdaderos motivos hay que buscarlos en la decisión de la plantilla –respaldada por su entrenador- de no entrenar la pasada semana como medida de protesta por las deudas que el club mantiene con los jugadores. Fuentes consultadas por esta emisora no niegan que el técnico "no supo gestionar bien" la decisión de los futbolistas de no entrenar.

Ha estado al frente del Xerez CD un total de 25 jornadas. Llegó en la octava sustituyendo a Juan Pedro Ramos, - que por cierto, en su cuenta de twitter ha publicado "Tiempo al tiempo, a la venta por falso"- y con el malagueño en el banquillo, el equipo ha sumado 8 victorias, 12 empates y 5 derrotas.