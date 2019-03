El Consejo Escolar vuelve a proponer la evaluación de los docentes madrileños

Evaluación continua a cambio de incentivos. Es una de las propuestas que se ha puesto sobre la mesa del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y que se ha recogido en un informe, al que ha tenido acceso la Cadena SER, elaborado por encargo directo del consejero de educación, Rafael Van Grieken. La idea no es nueva. El Consejo Escolar madrileño ya la propuso entre el centenar de recomendaciones que hizo a principios de la legislatura cuando se buscaba un acuerdo educativo y ahora profundiza en lo mismo. Van Grieken pidió a este órgano consultivo un informe sobre la profesión docente y la idea ha vuelto a salir a la palestra.

El Consejo quiere promover la evaluación continua del profesorado: "una valoración sistematizada y objetiva en la que podrían participar el equipo directivo del centro o la inspección educativa". Recomiendan, además, que se fijen incentivos en el desarrollo de la carrera docente como medida aparejada a esta evaluación.

Es solo una de las catorce propuestas que figuran en ese informe que se aprobará de forma definitiva esta próxima semana y que después se elevará al gobierno regional. El dictamen se ha aprobado por mayoría pero sin unanimidad y contará con varios votos particulares, entre ellos de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.

En ese documento el Consejo Escolar lanza la idea de elaborar un código deontológico del profesorado para fortalecer su figura, la creación de un instituto para la formación de los docentes en el que participen las universidades y revisar los procesos de oposiciones. En este sentido, propone la actualización de los temarios de las pruebas y aumentar la valoración de la experiencia profesional en el caso del cuerpo de profesores de FP.

"No creo que haya trabajadores más controlados que los docentes", asegura Ana, que lleva casi treinta años dando clase en colegios públicos de la región. "Los equipos directivos controlan, las familias se quejan si algo va mal, el alumnado protesta". Esta docente reconoce que trabajadores desmotivados hay en todas partes, también entre el profesorado, pero desconfía de que la última palabra sobre esta posible evaluación la puedan tener los equipos directivos de los centros educativos.

"Ahora mismo, un equipo directivo puede hacer con la organización del profesorado prácticamente lo que les dé la gana", explica Ana. "¿Tenemos que obedecer sin rechistar las consignas de la dirección? ¿hacerles la pelota?", se pregunta esta docente. Ana cree que la evaluación del profesorado no va a ser la panacea de la educación y exige un examen integral del sistema educativo: "No se evalúa el descenso de inversión educativa, ha bajado el número de profesores, no se evalúan los recortes en atención a la diversidad o a los desdobles, falta personal en los centros", protesta.