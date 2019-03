La Real Sociedad se dio de bruces contra la realidad tras perder 0-2 contra el Atlético de Madrid en Anoeta. Los txuru-urdin vuelven a bajar a la tierras tras dos meses subidos a la ola de la buena dinámica de Imanol Alguacil, pero con esta derrota vuelven las dudas y se ve más lejos la posibilidad de volver a jugar en Europa la próxima temporada. Es verdad que sólo es un partido perdido, y que no fue ni mucho menos un desastre, porque la Real apretó hasta el final, pero lo hizo con más corazón que cabeza, y así es complicado ante un rival que penaliza en exceso los errores del rival. Y los donostiarras tuvieron dos. Graves. A la media hora de juego. En apenas tres minutos el partido se fue por el sumidero. Por dos errores en la marca que permitieron hacer a Álvaro Morata dos goles que servían para perder contra el Atlético.

Fue como volver a la realidad, porque el Atlético es el mejor rival aprovechando los momentos del partido, y a partir de ahí convertir en imposible lo que debería ser posible. La Real lo sabía, pero no le puso remediço. Y perdió. Con todo, no se puede decir que jugara un mal partido. Es más ajustado y concreto decir que no hizo lo suficiente, o que lo que hizo bien fue insufiente. A todas luces. Sólo es necesario mirar el marcador. Empezó bien, mandando y tratando de llegar a la portería de Oblak con buenas combinaciones. Pero no terminaba las buenas intenciones que tenía. El partido estba igualado, y el gol merodeaba por ambas áreas- Hasta que Theo, en un error imperdonable, perdió la marca en el segundo palo de Morata y le dejó hacer el 0-1. Y tres minutos más tarde, en otro error de marcaje, Morata hacía el definitivo 0-2. Y se acabó. Hasta el descanso la Real estuvo horrible, noqueada. Y tras el descanso buscó el empate, pero no lo encontró.

No lo encontró porque le faltó acierto en el último pase o en el remate. Siempre le pasaba algo, pero nunca terminaba bien cada una de sus intentonas. Dominó los segundos 45 minutos, tuvo más el balón y quiso buscar la portería rival. Pero nunca llegço a hacerle daño de verdad. Sólo obligó a oblak a hacer una gran parada. Lo demás, dio la sensación de que el Atlético no fue muy exigido, ni cuando se quedó con un jugador menos por la justa expulsión de Koke. Sandro lidero el ataque de la Real. Y con eso está todo dicho. Porque el canario es como la gaseosa. Tiene mucha chispa, pero pierde gas. Y la Real tuvo chispa, pero no explotó. Y el partido murió. El partido con el que Imanol Alguacil perdía su primer partido esta temporada. Europa sigue estando a tiro, pero la velocidad de crucero ha bajado.