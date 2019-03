Completamente inmerecido

Completamente inmerecida. Así está siendo la temporada del Real Unión. Y así fue el empate que cosechó contra el Mirandés en el Stadium Gal, el 16º que suma esta campaña en la que se está viendo tan penalizado por tantas igualadas que se ha metido en el jaleo de la permanencia sin merecerlo. Al menos por juego. Pero en el fútbol son goles, y eso no le llegan a los irundarras, muy perjudicado por su falta de acierto en los metros finales.

El empate contra el Mirandés (0-0) es el mejor ejemplo de lo que está siendo el curso para el Real Unión. Un quiero y no puedo. Un llego, pero no marco. Y como luego, en general, defiende bien, pues acaba empatando. Y 16 empates no te dan para mucho. Porque sumas menos de lo que dejas de sumar. No merece estar tan abajo, pero... Igual que ante el Mirandés no mereció empatar, sino ganar, pero sus remates no encontraron buena dirección.Y eso que tuvo que sobreponerse a que sus dos delanteros titulares, Galan y Orbegozo, no terminaran la primera parte y acabaran lesionados.

El Real Unión hizo méritos más que suficientes como para haberse llevado la victoria. De calle. En la primera parte, pasó por encima del Mirandés, que apenas pisó el área de la portería de Patrick Sequeira. Pero sus remates fueron demasisado bisoñoz, con poco colmillo, y no encontraron el premio del gol. Los irundarras tuvieron el dominio territorial, tuvieron la posesión, y tuvieron las ocasiones. Pero eso no se tradujo en gol. Y eso llevó la inquieutd a la grada. Tras el descanso, el partido se igualó un poco, y hubo momentos en los que los irundarras se vieron superados por el Mirandés. Pero estaban bien plantados en defensa, y apenas pasaron apuros, salvo por algún saque de falta que merodeó la portería irundarra. Y en la recta final volvió a apretar para lograr el triunfo que merecía. Javi Martínez mandó un cabezazo inapelable a la madera, y justo después Limones, el portero del Mirandés, tuvo que hacer un paradón con el pie para evitar el gol irundarra. Otro empate. Otro inmerecido empate. Y peligro sigue acechando.