El adiós de Cardoso

La derrota en Ipurua ha sentenciado el futuro de Cardoso que debe decir adiós al banquillo del Celta. De hecho se espera que en próximas horas llegue a Vigo su sustituto a quien el As han puesto nombre: Michel. Aunque el Club no confirma a este último, sí son tajantes sobre la continuidad del primero y su inmediata sustitución.

Cardoso ha dirigido al Celta 15 encuentros -14 de Liga y uno de Copa- y su balance es de tres victorias, dos empates y diez derrotas, incluída la de este domingo.

En torno a su continuidad en el banquillo, en la sala de prensa de Ipurua tras la derrota 1-0 contra el Eibar Miguel Cardoso se ha limitado a decir que "no es el momento de hablar" de su puesto de trabajo.

"Nuestra intención era llegar aquí y tener un equipo compacto sabiendo muy bien que el partido nos iba a dar espacios para jugar", ha dicho, y ha añadido que su intención no era "meternos atrás", por lo que ha considerado oportuno dar "mérito al Eibar". "No fuimos capaces de comprender que había que crear los espacios jugando a la espalda para que la defensa tuviese que correr hacia atrás. No lo conseguimos hacer y por eso nos tuvimos que defender nosotros", ha insistido el técnico celeste.

Cardoso ha defendido a los suyos por fallar dos claras ocasiones aludiendo a que "el portero lo hace muy bien en la primera jugada, y en la segunda toca el larguero por centímetros.

UNA NUEVA DERROTA

Los locales fueron superiores a los vigueses durante todo el encuentro, en el que erraron un penalti y que ha supuesto una nueva agonía para el equipo de Cardoso.

Dmitrovic, que volvía al once, sacó el primer mano a mano a Brais, con lo que evitó así el primer tanto celeste a los cinco minutos.

Poco tardó el Eibar en reaccionar, con un disparo de Cucurella que desvió Rubén Blanco, en un comienzo de partido trepidante en el que los porteros se estaban erigiendo en protagonistas.

Los locales fueron poco a poco llevando el encuentro a su terreno, jugando en campo celeste, aunque dejando espacio atrás, con el peligro que ello conllevaba para las contras del Celta.

Eso sí, los visitantes planteaban un esquema bastante defensivo, dejando hacer al Eibar hasta la zona de tres cuartos, y evitando a partir de esa zona que las ocasiones fuesen claras, a pesar del dominio azulgrana.

Se llegó al ecuador de la primera mitad con total presencia armera en campo contrario y con alguna otra buena opción, como una en la que Cucurella no confió en su pierda derecha y dio tiempo así a que la defensa gallega evitase una clara ocasión de gol.

El VAR intervino para anular por fuera de juego un gol de cabeza de Enrich.

Los de Cardoso no eran capaces de salir de su campo, y tal vez la mejor noticia para los suyos en la primera media hora era que el marcador aún indicaba el empate a cero inicial.

Orellana obligó a intervenir de nuevo a Rubén Blanco, en un balón envenenado que el guardameta despejó a córner, no sin apuros.

Y cuando el Eibar estaba con uno menos por lesión de Cucurella, el Celta tuvo una ocasión inmejorable que Maxi envió al travesaño salvando al Eibar de llegar al descanso con desventaja en el marcador.

Justo antes del descanso, Charles volvió a hacer trabajar a Rubén Blanco, y el encuentro se marchó al intermedio con el resultado inicial.

La segunda mitad arrancó con muchas imprecisiones y con un Celta que presionaba más la salida del balón armera, aunque los de Mendilibar tampoco se querían echar atrás y seguían con ímpetu buscando el gol que no terminaba de llegar.

Charles dispuso de la mejor ocasión en el minuto 57 en un mano a mano, pero su remate se marchó fuera por muy poco.

El colegiado volvió a tirar de VAR para aclarar una acción dentro del área del Celta, y decidió señalar penalti sobre Orellana, una pena máxima que Charles envió por encima de la portería de Rubén Blanco, dejando helado a un Ipurua que ya cantaba el gol.

Faltaban 15 minutos para el final, y el Celta no hacía acto de presencia en el área del Eibar, mientras que los locales asediaban con poco acierto y mucho corazón.

Los armeros seguían a lo suyo, y Mendilibar quería ir a por el partido, dando entrada a Cardona por un dolorido Cucurella.

Al final, Enrich logró empujar a la red una jugada espectacular de Cardona y los armeros lograban una victoria que les acerca aún más a la permanencia y que deja a los gallegos en una zona preocupante.

Ficha técnica:

1 - Eibar: Dmitrovic; Peña, Ramis, Arbilla (Bigas, min. 73), Cote; Orellana, Diop, Jordán (Escalante, min. 65), Cucurella (Cardona, min. 80); Enrich y Charles.

0 - Celta: Rubén Blanco; David Costas (Hjulsager, min. 88), Araujo, Hoedt; Hugo Mallo, Yokuslu (Beltrán, min. 65), Lobotka, Jensen (Muffal, min. 67) , Juncá; Brais, Maxi Gómez.

Goles: 1-0, min. 86, Enrich

Árbitro: Cuadra Fernández (comité madrileño)

Incidencias: 4682 espectadores en una mañana con viento sur en Ipurua.