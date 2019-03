Cosme Prenafeta: "No me planteo entrenar en la élite de momento"

Sabe latín de voleibol y por eso ya se ha ganado el calificativo de Maestro del voleibol, su pasión. Cosme Prenafeta fue protagonista este sábado en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER después del partido de las chicas del AVG 2008 ante el Universidad de Granada en el Pabellón Moisés Ruiz.Se ha convertido de un tiempo a esta parte en un referente en la pista y fuera de ella para los más pequeños de voleibol, para unos canteranos que ven en Cosme cosas muy positivas para crecer tanto en la pista jugando al voleibol como en sus vidas.Cosme es Cosme, un grande del voleibol que ahora disfruta muchísimo enseñando las artes del voleibol a los más jóvenes. Se ha convertido como en una ‘estrella’ para los pequeños del voley, en una persona que tiene una legión de amigos, de los de verdad, en cualquier rincón de su querida Almería porque Prenafeta parece que ya lleva sangre almeriense por sus venas. Hablar con él siempre es un placer porque habla con el corazón, con ese corazón que llegó un día a Almería y aquí se quedó para siempre.

Su pasión

El voleibol es su vida y Almería se ha convertido ya en su casa. La Almería deportiva disfruta de un deportista de élite que lo ganó todo en el mundo del voleibol y que, hoy en día, transmite sus valores de la vida a los más pequeños, y los padres están seguros y tranquilos porque saben que sus niños están en buenas manos.

“Tengo ya una cierta edad y claro que doy consejos a los jóvenes que vienen por detrás en el mundo del voleibol. Creo que puedo darle, después de tantos años, algunos consejos tanto a los chicos como a las chicas que estoy entrenando”, dice Cosme.

“Prefiero trabajar con la gente joven en el mundo del voleibol porque es mucho más fácil, mejor seguir enseñando todo lo que he aprendido del voleibol y de la vida a los canteranos y a las canteranas. No quiero aguantar a Cosme Prenafeta (risas). No me planteo a día de hoy entrenar en la élite. Lo que más motiva es enseñar los valores de la vida a la juventud. Donde estoy entiendo que soy feliz haciendo lo que más me gusta”, recuerda el Maestro.

Recuerdos

“Si Moisés Ruiz viera ahora en lo que se ha convertido la ciudad de Almería en el mundo del voleibol se sentiría muy orgulloso en todos los sentidos. Pasé muchos ratos con él y la verdad es que era una persona sensacional. Muy buenas risas siempre con Moisés Ruiz, se le echa mucho de menos y es precioso que el pabellón de la Diputación lleve su nombre; eso dice mucho del voleibol en Almería”, explica.

“Las pequeñas cosas me hacen feliz y eso siempre se lo comento a los más pequeños que entreno. La alegría de los niños y de las niñas es mi alegría, eso siempre se lo comento porque es muy importante”, comentó el gran Cosme Prenafeta en el Carrusel.