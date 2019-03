El Sporting saca petróleo de Los Pajaritos

Dicen que errar es humano pero perseverar en el error, diabólico. El Numancia empieza a ser diabólico. Otra vez encajando en el primer minuto de partido, para remar contracorriente desde el principio. El Sporting supo gestionar ese gol y, pese al empate de Diamanka, tuvo la fortuna de cara con el golazo de Álex Alegría. Con 1-2, el Numancia no pudo reaccionar correctamente y el Sporting supo gestionar su renta.

FICHA TÉCNICA Numancia: Juan Carlos; Unai Medina, Atienza, Derik Ganea; Escassi (Oyarzun, m. 63), Diamanka, Gus Ledes (Viguera, m. 75); Nacho (Yeboah, m,. 46), David Rodríguez y Fran Villalba. Sporting: Diego Mariño; Geraldes, Álex Pérez, Peybernes, Molinero; Carmona, Cristian Salvador (Sousa, m. 84), Cofie, Aitor García (Pablo Pérez, m. 64); Djurdjevic y Álex Alegría (Traver, m. 72). Goles: 0-1, m. 1: Cristian Santos; 1-1, m. 31: Diamanka; 1-2, m. 34: Álex Alegría. Árbitro: Trujillo Suárez (Comité Canario). Amonestó a Escassi, Gus Ledes y David Rodríguez (Numancia) y a Cofie, Cristian Salvador, Molinero y Pablo Pérez (Sporting). Expulsó a Raymond Henric-Coll miembro del cuerpo técnico del Numancia. Incidencias: 4.071 espectadores en Los Pajaritos, con más de 800 aficionados del Sporting. En los prolegómenos del partido, se guardó un minuto de silencio por los fallecimientos del padre de Fran Sanz, entrenador de porteros del Numancia, del ex jugador rojillo de Ángel Ruiz Sola ‘El Tenazas’ y de Alicia Valero, madre de Rafael y Adrián, dos jugadores de la cantera numantina.

De un saque de banda, al medio minuto de juego, llegó el gol de Cristian Santos. La dejada fue de Álex Alegría, que recibió, protegió y cedió el balón de cara a su compañero, que remató centrado, entre un bosque de piernas, batiendo a Juan Carlos. Reaccionó el Numancia con tres llegadas, pero sin fortuna: David Rodríguez cabeceó mal, desviado, Fran Villalba probó con un disparo que atrapó Mariño y Nacho cabeceó alto tras una dejada de Diamanka en el área. David Rodríguez marcó, pero en fuera de juego. El Numancia se quería quitar la presión del gol encajado tan pronto, pero le faltaba claridad, pese a tener la posesión del esférico. En un contraataque Diamanka eligió mal y David Rodríguez no llegó a poner bien el balón desde la línea de fondo. Con la ventaja, el Sporting, tranquilo, esperaba romper a los locales al contraataque. Llegó el empate del Numancia con un balón al área que intentó rematar de chilena David Rodríguez y acabó llegando a Diamanka en el área chica. El senegalés controló con el pecho, se deshizo de Mariño en su salida y marcó a portería vacía. Apenas pudo celebrar el cuadro soriano la igualada, porque el ex rojillo Álex Alegría puso un centro chut desde la izquierda que se fue envenenando, tocó el palo y se alojó en la portería de Juan Carlos. Mazazo para el Numancia, que tenía que remar de nuevo contracorriente. Aitor García pudo hacer más daño, pero su volea de zurdo se marchó desviada. Sin fluidez, sin ideas, tampoco precisión, ni chispa, ni velocidad el equipo de López Garai no era capaz de crear peligro. Y así se marchó al vestuario en el descanso.

Poco cambió tras el intermedio. El Numancia intentando llegar al marco rival sin conseguirlo, el Sporting esperando para golpear a la contra, e incluso presionando la salida de balón esperando un error soriano, y el pasar de los minutos a beneficio de los asturianos. Quince minutos tardó el cuadro local en crear una ocasión: un centro de Yeboah desde la derecha y buen cabezazo de Diamanka a las manos de Mariño, bien colocado. López Garai metió a Oyarzun por Escassi, renunciando a un hombre de la medular para ganar llegada por banda izquierda. En su primer balón, en servicio de falta lateral, obligó a Mariño a despejar de puños ante la maraña de jugadores en el área. Iba estirándose el Numancia, que seguía incluyendo jugadores de ataque (el delantero Viguera por el mediocentro Gus Ledes) pero sin fruto, como en tres saques de esquina consecutivos sin ningún remate. Tras varios acercamientos locales, lo intentó Oyarzun desde lejos, pero su zurdazo se marchó desviado. Y la primera llegada sportinguista fue para Djurdjevic, casi inédito todo el partido, cuyo disparo despejó Juan Carlos. Se le escurría el tiempo de las manos al Numancia, que aunque no terminaba de merecerlo luchaba por el empate. David Rodríguez no lograba rematar en el área, tapado por la defensa visitante. Cinco minutos de alargue. Estériles para los sorianos y de oro para los asturianos.