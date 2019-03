La revolución de las mujeres y Tracy Chapman

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA



ARTISTA: TRACY CHAPMAN

CANCIÓN: TALKING ABOUT A REVOLUTION

AÑO: 1988

HISTORIA: LA REVOLUCIÓN DE LAS MUJERES

VIDEO: TALKING ABOUT A REVOLUTION

Don’t you know they´re talking about a revolution? ¿No sabéis que están hablando de una revolución? LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN recuerda hoy esta de una artista llamada Tracy Chapman que tuvo un enorme éxito en 1988. Ella lo tenía todo para fracasar y que la machacaran en vida: era mujer, era pequeña, era negra, era cantautora de guitarra de palo, era feminista y era lesbiana. Total, nada. Y sin embargo, gracias a su enorme talento, supo abrirse paso a codazos en la escena del pop y del rock de los años ochenta, ese mundo tan blanco, tan masculino y con tanta testosterona. De hecho, en nuestro programa ponemos más canciones de ellos que de ellas: es la hora de compensar.

La canción que ponemos hoy se grabó y editó en el último año de la presidencia de Ronald Reagan, que en los años ochenta había llevado a cabo a su vez otra revolución, esta, sin embargo, muy conservadora. En alianza con Margaret Thatcher en Inglaterra y el Papa Juan Pablo II en Roma, se cargaron al comunismo y el capitalismo logró ganar finalmente la guerra fría. Para muchos, eso estuvo muy bien, pero para otros, los que se quedaron atrás, no tanto. Son los desarrapados, y sobre todo las desarrapadas a las que Tracy Chapman puso voz en todas las canciones de su primer y deslumbrante disco de 1988. Canciones que no aburrían, estilosas y bien arregladas y que decían muchas cosas: hablaban de los perdedores del sistema capitalista, de colas del paro, de gente sin hogar, de violencia machista, de policías que no quieren atender a las mujeres maltratadas, de barreras que separan a blancos y negros, de disturbios, de que en las calles de atrás de América se rompía el sueño de América.

Aquel disco recibió críticas buenísimas, se vendieron millones de copias en todo el mundo y semejante irrupción hizo ascender rápidamente a Tracy Chapman a la primera división del rock. Decían que era una encarnación moderna de Bob Dylan, y al año siguiente estaba de gira por América y Europa con Amnistía Internacional reivindicando los derechos humanos y compartiendo escenario con Bruce Springsteen, Yossou N´dour, Peter Gabriel y Sting. La única mujer en aquel equipo de lujo. Y con sólo 24 años de edad.

Fotos cortesía José Ibarra

Pero treinta años después estamos igual. Aquella revolución que pronosticaba Tracy Chapman no sucedió entonces, porque después de Reagan vino Bush padre, luego hubo algo de alivio con Clinton y luego otra vez otro Bush. Vinieron guerras en Irak y en Afganistán… y los negros y las negras americanas siguieron sin salir del hoyo, a pesar del alivio de Obama. Y ahora tienen a Trump. Uffff, dejémoslo ahí.

Oigo a mis amigas feministas hablar de la cuarta ola histórica del feminismo, en cuya cresta estamos desde el año pasado, el de la Manada en España, el del Me-too en Estados Unidos. Están hablando de una revolución feminista. Tal y como decía la gran Tracy Chapman en la canción de hoy: suena como un suspiro, pero, ¿sabes? Están hablando de una revolución.