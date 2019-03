Juan Martínez Majo ha confirmado que Manuel García volverá a ser el candidato del PP en Villaquilambre. El partido ya había dejado entrever que el ex alcalde sería su apuesta para el municipio del alfoz pero hoy el presidente provincial lo ha confirmado de manera oficial. Un anuncio que llega días después de que el juez que instruye el caso Enredadera tomase la decisión de no imputarlo en la causa. Manuel García, que eso sí fue detenido el día que se realizó el registró en el Ayuntamiento, fue apeado de la alcaldía semanas después de la alcaldía a través de una moción de censura. Majo lamenta el trato que recibió el político del PP y asegura que el partido siempre mantuvo su confianza en él. De hecho, ya habían decidido que sería su candidato antes incluso de que el juez determinase que no iba a imputarlo

Recado al PSOE

Majo ha aprovechado además para lanzar una pulla al PSOE. El presidente del PP acusa a los socialistas de no aplicar el veto absoluto a los salpicados en la Enredadera que exigen al resto de partidos, en referencia a la intención de los socialistas de mantener como candidato al alcalde de Hospital. En el sumario, recordamos, aparece una conversación entre Enrique Busto y el empresario José Luis Ulibarri en el que el alcalde socialista deja entrever su compromiso con los intereses del supuesto cabecilla de la trama

Majo también se ha referido a la polémica en torno a las primarias de Ciudadanos y ha acusado al presidente del partido Albert Rivera de “falta de estética” para tratar de imponer a su candidata Silvia Clemente