El filósofo César Rendueles ofrece una conferencia este viernes en el marco de 'Cartagena Piensa'

Este viernes 15 de marzo en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy tendrá lugar la charla “Los nuevos bienes comunes: oportunidades y limitaciones” a partir de las 20:00 a cargo del doctor en filosofía y profesor en la Facultad de sociología en la Universidad Complutense de Madrid, César Rendueles, dentro del ciclo “Pensando la Transición Ecosocial” del programa Cartagena Piensa.

La necesidad de la reflexión que el profesor madrileño traerá a Cartagena nace de la brutal crisis de acumulación que afronta el capitalismo global, que está alimentando la crítica no sólo de los modelos económicos dominantes sino también de las formas de vínculo social que se habían ido normalizando en los últimos treinta años. La creciente atención a los denominados “bienes comunes” es un elemento fundamental de esta dinámica contrahegemónica que, no obstante, se enfrenta a numerosos y profundos dilemas. En particular, la fragilización de las relaciones personales característica de la globalización mercantilizadora, supone un desafío crucial para cualquier proyecto político que aspire a una profundización en la democracia ilustrada y emancipadora.

La charla estará presentada por Belén Rosa de Gea, que forma parte del grupo promotor del programa “Cartagena Piensa”. Además, este trimestre, se han programado también, dentro de “Cartagena Piensa”, jornadas solidarias, talleres de filosofía para todas las edades y los “Cafés con ciencia y pensamiento”.