Remedios Soler: "Apostamos por proyectos realizables"

Remedios Soler, candidata a la alcaldía de Elda por la formación localista Somos Elda, ha visitado Hoy por hoy Elda Vinalopó para defender su proyecto de partido.

Un partido que irrumpe en el panorama político de Elda, de cara a las elecciones municipales del mes de mayo.

Soler ha sido elegida por primarias como candidata a la alcaldía. De igualmente, la lista electoral será elegida democrática, entre las propuestas de todos los militantes del partido localista.

Una lista de personas con“formación y experiencia de vida”.

Somos Elda afirma que están intentando llegar a todo Elda “de tú a tú”, más allá de redes sociales.

Ya han comenzado a reunirse con asociaciones de vecinos. El último barrio visitado fue Nueva Fraternidad, un barrio muy populoso, con mucha vivienda vacías, ocupadas de forma ilegal, en muchos casos.

Asegura que han elaborado un programa electoral de “proyectos realizables”.

Entre las filas de Somos Elda estarán personas como Juan Carlos Valero, Samuel Romero o Borja Moreno.

Soler asegura que Somos Elda pactaría con cualquier político con el que puedan trabajar con un buen proyecto.

Soler viene de las filas del Partido Popular de Elda. Entró en política de la mano de la ex alcaldesa, Adela Pedrosa, aunque abandonó el partido a mitad de legislatura, aunque no su acta de concejal, que todavía mantiene como edil no adscrita del Ayuntamiento de Elda.