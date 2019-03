"Los protocolos del Anfiteatro y Catedral no incluyen inversiones y descartan expresamente cualquier obligación jurídica", según el PP

"Los protocolos sobre el Anfiteatro y la Catedral Vieja firmados por la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón y Pedro Saura no incluyen ni un solo euro de inversión y descartan expresamente compromisos jurídicos concretos y exigibles", según dice haber comprobado el PP.

Francisco Espejo, portavoz municipal de este partido en el Ayuntamiento de Cartagena, ha recordado que Ana Belén Castejón aseguró que el documento sobre la Catedral "es un protocolo que garantiza y blinda los tres millones para la Catedral" y afirmó también que "el documento sobre el Anfiteatro es un protocolo de un millón de euros". "Una cosa y la otra son falsas. El texto de los protocolos no recoge ningún compromiso económico. Ni los tres millones, ni el millón de euros, ni un solo céntimo; el único número que aparece es esos papeles es la fecha de la firma", ha dicho el portavoz popular, Francisco Espejo, quien ha recordado que este grupo ya los calificó como "protocolos fantasma" por carecer de presupuesto.

Espejo ha explicado que antes de firmar un convenio con compromisos económicos, la alcaldesa tendría que haber sido autorizada por la Junta de Gobierno. "Hemos buscado la autorización y no la encontramos. No la encontramos porque no existe". "Castejón no ha sido autorizada para comprometer ningún gasto en nombre del Ayuntamiento y no tiene capacidad para gastar nada, ni siquiera puede comprometer dinero municipal para contratar la dirección de la obra que ha prometido”.

Lo peor, según el portavoz popular es que el Ministerio de Pedro Saura también ha huido de cualquier compromiso y ha incluido en los dos protocolos una cláusula que deja los documentos en meras declaraciones de intenciones. Esos protocolos no son más que unos `protocolos fantasma´, papel mojado con fines electorales, según Espejo.

El PSOE de Cartagena ha lamentado que se trate de menospreciar el gran trabajo que ha hecho el actual equipo de Gobierno para garantizar la recuperación, tanto del Anfiteatro Romano como de la Catedral Santa María la Vieja.

La viceportavoz socialista, Alejandra Gutiérrez ha afirmado que “ya no nos sorprenden este tipo de actitudes por parte del PP, pero deberían recordar que el PSOE lleva menos de 2 años al frente del Ayuntamiento de Cartagena y han hecho mucho más de lo que ellos hicieron en 20 años”.

Ha dicho también que "lo que la alcaldesa Ana Belén Castejón y el secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, firmaron hace dos semanas fueron dos protocolos que garantizan la inversión del Gobierno central tanto en el Anfiteatro como en la Catedral Vieja".

“El Partido Popular no ha digerido todavía que en menos de un año han comenzado las expropiaciones de la integración urbana del AVE a Cartagena, ha salido a contratación el proyecto de la conexión de Alta Velocidad entre Murcia y Cartagena, se ha redactado el proyecto para la remodelación integral de la Estación de tren y el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado por escrito el compromiso expreso de la recuperación de estas dos joyas del patrimonio de Cartagena. Compromiso que se vio reforzado con la asignación de casi medio millón de euros a través del 1,5 % Cultural, precisamente para el Anfiteatro romano”.

Además, afirma que no se puede olvidar que "las dos únicas veces que Cartagena ha obtenido fondos del 1 % cultural han sido con gobiernos socialistas en España, la primera en 2006 para la rehabilitación del Palacio Consistorial y la segunda en 2008 para recuperar el Palacio de Aguirre". “Lo que les pasa a los responsables del PP es que tienen miedo porque son incapaces de cumplir sus compromisos, cosa que desde el PSOE hemos demostrado con creces que sí sabemos hacer”, ha señalado.