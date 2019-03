Enrique Martín se da de baja del PP

El ex presidente de la Diputación y exconcejal del Ayuntamiento, Enrique Martín, aseguró hoy en declaraciones a Diario Palentino que el lunes envió una carta al Partido Popular para darse de baja como afiliado a esta formación política en la que ha militado hace más de 30 años. "No pagaba las cuotas desde hace más de un año, pero como seguían pasándomelas decidí darme de baja por carta, que envié el pasado lunes", manifestó Martín a este periódico.

Aseguró que ha abandonado la formación popular "porque ya no es el partido que yo conoci, ni en ideas, ni vaores; ya no me llama". Después de que la presidenta de la gestora provincial de Vox, Sonia Lalanda, le lanzara públicamente el guante (declaraciones a Onda Cero) de contar con él, Enrique Martín aseguró que "ya tengo cierta edad. Se lo agradezco profundamente, aunque en realidad oficialmente nadie de este partido se ha puesto en contacto conmigo. Si llega la oferta la estudiaré".