MC alerta de que el Plan de Transporte Regional no ofrece soluciones para la comarca de Cartagena

El sábado 16 de marzo publicó el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el anteproyecto del Plan Director de la Región de Murcia, un documento confeccionado por la Consejería de Fomento e Infraestructuras.

Tras revisar el documento, el presidente de MC y responsable de infraestructuras de la formación, Jesús Giménez, alerta de que “es un plan de transporte para el área metropolitana de Murcia. Un documento decepcionante y que no añade medidas que favorezcan la vertebración regional. Murcia sigue siendo lugar de paso obligado y a ella se supedita el resto del territorio”.

Giménez llama la atención sobre algunos datos como los relacionados con el turismo, “el plan recoge que en la comarca de Cartagena se encuentran el 57,5 % de las plazas hoteleras de la Región, en la que se ubica además físicamente el aeropuerto y no hay una sola medida que mejore de forma efectiva el transporte hacia el litoral”.

El presidente de MC afirma que “no hay ningún propósito de enmienda, de hecho, mantienen un 3000 % más de subvención al transporte urbano de la ciudad de Murcia, 4 millones y medio de euros, frente a los 135.000 euros para Cartagena, aunque sus datos dicen que en nuestro municipio el 72 % de la población está diseminada y precisa, por tanto, un mayor servicio”. "En el Plan consta asimismo que en el municipio de Murcia "solo" un 61 % de la población está diseminada".

Igualmente apunta que “no se tienen en cuenta las diputaciones de Cartagena, como tampoco la conexión con Torre Pacheco o Fuente Álamo. De Isla Plana y La Azohía ni hablar”, según el presidente de MC.

Jesús Giménez apunta que “tampoco encontramos referencias a áreas de prestación conjunta de taxis en el aeropuerto de Corvera, como exigen MC y todos los colectivos del sector salvo el de la ciudad de Murcia. Y en materia de ferrocarril ni siquiera se deja clara la necesidad del Cercanías desde y hacia Cartagena”.

El presidente de MC ha informado de que su formación ya está en contacto con operadores del sector y remitirá a la Consejería sus aportaciones ante la dejación de unos y la marginación de otros.

Por su parte el Partido Popular ha dicho que “MC se ha lanzado a criticar el Plan Director de Transportes de la Región denunciando la falta de medidas que, en realidad, se pueden leer claramente en el texto, por eso hay que preguntarse si no lo han leído o si no lo quieren entender porque no les conviene”, ha afirmado el portavoz popular, Francisco Espejo.

Espejo ha explicado que “aunque MC no lo sepa o no lo quiera saber, el Plan prevé medidas para vertebrar el litoral mediante el transporte público, por eso se propone el Corredor Transversal Litoral, que es uno de los principales que formaran parte del futuro mapa concesional”.

También incluye propuestas y acciones específicas para Cartagena y su comarca, como “la redacción de un Plan Metropolitano en el entorno de la ciudad de Cartagena, el estudio de la prolongación del FEVE a La Manga, o la implantación de conexiones marítimas transversales en el Mar Menor para reducir las concentraciones de vehículos privados semivacíos en la entrada a La Manga, que es una de las causas de los atascos en momentos punta del verano”.

En cuanto a las subvenciones, uno de los ejes del Plan es precisamente la reasignación de los recursos que se aportan al sistema, para evitar posibles desequilibrios, según Francisco Espejo.





Cs Cartagena afirma que ha podido comprobar que en el Anteproyecto Inicial del Plan Director de Transportes de la Región de Murcia no incluye una solución para las necesidades de los alumnos de Bachiller y Formación Profesional de Cartagena y del resto de municipios de la Comarca. Esto contrasta, advierte Cs, con el reciente anuncio realizado por el presidente regional, Fernando López-Miras, de querer implantar el transporte gratuito para los alumnos de Bachillerato a partir de la próxima legislatura.