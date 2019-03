Didier Moreno: "Me he sentido más a gusto"

El internacional colombiano Didier Moreno ha afirmado que en el encuentro con el Almería (0-0), el primero en el que actúa en su posición natural de doble pivote desde que llegó al Deportivo en verano, "se ha sentido más a gusto".

"En lo personal me voy tranquilo porque disfruté del partido más allá de no poder conseguir el objetivo final. Me he sentido más a gusto, disfruté del juego, me sentí cómodo en esa posición", señaló en rueda de prensa tras el partido.

El futbolista sudamericano fue, según su entrenador, Natxo González, "el mejor del partido" con el Almería, correspondiente a la trigésimo primera jornada de LaLiga 1/2/3.

En su comparecencia, Moreno rescató el apoyo que ha sentido en estos primeros meses en España por más que en el césped ha tenido menos protagonismo del previsto y de que su rendimiento hubiera generado críticas.

"Siempre he estado tranquilo, con el aliento de los compañeros y el entrenador, pacientemente esperando la oportunidad", advirtió.

En cuanto al equipo, indicó que ve al vestuario "bien, tranquilo", a pesar del bache de resultados en que está inmerso.

"Somos conscientes de que hay que sumar, pero estamos tranquilos porque sabemos el potencial que tenemos y lo que podamos dar y esperemos recuperar esa memoria ganadora", apuntó.