José Ramón Díez de Revenga:" No ha habido trato de favor a una empresa de la que soy accionista"

El director general de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga, ha comparecido este lunes 25 de marzo ante la Comisión especial de Investigación de Contratos, Avales y Subvenciones de la Asamblea Regional, y ha negado la existencia de trato de favor en los expedientes de ampliación de la concesión de dos puertos deportivos a los que asesora Azentia, empresa de la que es accionista.

PSOE, Cs y Podemos han denunciado que se ha negado responder al porcentaje de participación en esta empresa por considerar que era "irrelevante".

Díez de Revenga ha asegurado que, cuando fue nombrado director general, se desvinculó "completamente" y no tiene "ninguna relación laboral" con esa empresa, al tiempo que ha asegurado que ha cumplido "escrupulosamente" la legislación sobre incompatibilidades de los cargos públicos.

"No hay ni un solo motivo jurídico, político y ético por el que tenga que presentar mi dimisión", ha dicho también que "me abstuve de participar en la tramitación de los expedientes".

"No hay nada que ocultar, no he omitido voluntariamente nada, he renunciado expresamente a recibir remuneración económica y me he abstenido desde el minuto cero",

Se le ha preguntado por su firma en ocho documentos de los expedientes de la ampliación de concesión de ambos puertos, asegurando que son "notificaciones y traslados", pero no suponen la toma de decisiones, al tiempo que ha concluido que no tiene conocimiento del estado de la empresa de la que es accionista.

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Emilio Ivars ha exigido la dimisión del director general de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga, por haber mentido y haber ocultado información en su declaración de bienes, además de por no abstenerse en ninguno de los tres procedimientos administrativos en los que participaron sus empresas objeto de investigación, y por mantener todavía la administración de otra empresa.

El portavoz del grupo palamentario de Podemos, Óscar Urralburu ha explicado que la Fiscalía debe revisar la documentación y la intervención de Díez de Revenga. El motivo, las “continuas evasivas” del director general de Puertos sobre “su participación en la empresa encargada de desarrollar los proyectos que necesitaban diversos puertos para obtener una ampliación de las concesiones”.

El secretario general de Podemos Región de Murcia ha detallado que el acudir a la Fiscalía es necesario porque “hay muchísimos puntos oscuros en esta historia. Saltan las alarmas cuando vemos que es la misma persona, Díez de Revenga, la que está estrechamente vinculada a la empresa que hace esos proyectos y la que finalmente les da el visto bueno para que salgan adelante las concesiones”.

El diputado de Ciudadanos, Miguel López-Morell ha considerado una "solemne tontería" que el director general no haya cuantificado su participación en la empresa y ha lamentado que no haya aclarado las dudas sobre si ha habido un "conflicto de intereses" en su actividad en la consejería de Fomento e Infraestructuras.

El diputado del PP, Javier Iniesta ha dicho que “la oposición no ha podido demostrar que haya influido en la orientación de ningún expediente”.

“Caza de brujas sin piedad”, de esta manera, ha definido el diputado regional del PP, Javier Iniesta la campaña de persecución política por parte “del tripartido”, hacia el director general de Transportes, Costas y Puertos, José Manuel Díez de Revenga, que esta mañana ha comparecido ante la comisión de investigación relativa a contratos, avales y subvenciones de la Asamblea Regional. Iniesta no considera “casual” que se produzca este acoso hacia “quien ha puesto negro sobre blanco las contradicciones, los errores y las mentiras del soterramiento”.