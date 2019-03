El PSOE se replantea ahora la reprobación de Silván en el pleno

El PSOE enfría la reprobación de Antonio Silván. A principios de mes, después de que el alcalde no compareciese en la comisión municipal de la Enredadera, José Antonio Díez anuncio a bombo y platillo que iban a solicitar un pleno para reprobar al alcalde “por responsabilidad con los leoneses” debido a sus conversaciones con Ulibarri en el sumario de la Enredadera. Sin embargo, y a pesar de contar con el apoyo de todos los grupos incluido Ciudadanos, ahora se repiensan esta medida. Casualmente el cambio de postura llega después de que la dirección provincial del PSOE haya confirmado a Enrique Busto, que al igual que Silván aparece en el sumario judicial en conversaciones comprometedoras con Ulibarri, como candidato en Hospital de Órbigo. Aunque evita el enfrentamiento abierto con el secretario provincial, Díez descarga sobre Javier Cendón la responsabilidad de avalar a Busto: "No es mi responsabilidad. Si es candidato será porque el partido entiende que no sobrepasa ninguna líena roja..."

Seguir leyendo