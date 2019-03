La herejía del 'Aserejé'

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA #52. EMISIÓN 31/03/2019

A los exquisitos paladares de los oyentes de LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN les sorprenderá que hoy descendamos de las alturas y de las delicias musicales que ponemos siempre y que nos bajemos al barro de una canción ordinaria e intrascendente. Pero la historia que traemos con ella merece, desde luego, la pena.

Se trata del “Aserejé”. Esa pesada y repetitiva canción del verano de 2002, que todo el mundo conoce porque fue el gran éxito de las Ketchup, un efímero grupo de tres hermanas de Córdoba que se llamaban así porque eran las hijas de “El Tomate”. Debutaron con esa canción y arrasaron en la radio y la tele, vendieron millones y fueron número uno en más de 20 países de Europa y Latinoamérica.

El personal encontraba muy gracioso el absurdo estribillo de este tema de fusión de flamenco y europop hecho con sílabas que no significaban nada pero que eran muy pegadizas. Lo que no todo el mundo sabe o recuerda es que el “Aserejé” es una versión o más bien una parodia de otra canción. La original era de un grupo de hip hop de Nueva York llamado The Sugar Hill Gang y está considerado como el primer gran éxito que tuvo el rap en la historia en el año 1979: “Rapper´s Delight” era su título.

Las similitudes con el “Aserejé” eran más que evidentes. Lo que hizo el autor, el productor español Manuel Ruiz Queco, fue traducir fonéticamente al castellano la primera estrofa del “Rapper´s Delight” de la manera que sonaría a alguien que no entiende inglés. El resultado era un cachondeo irreproducible, claro. Se pasaba del:

I said a hip hop

Hippie to the hippie

The hip, hip a hop, and you don't stop, a rock it out

Bubba to the bang bang boogie, boobie to the boogie

To the rhythm of the boogie the beat

Al:

Aserejé, ja deje tejebe tude jebere

Sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí

Y eso cantado a toda velocidad. No le busquéis más pies al gato: era la tontería más grande del mundo cantada por nadie. La gente se lo pasaba bien intentándolo en los karaokes y era todo muy patético y muy gracioso.

De todas formas, lo más delirante de todo esto es que hubo alguien en el otro lado del charco, en Honduras, que puso el grito en el cielo. Porque donde los demás veíamos una cancioncilla que era una gilipollez como una casa, unos teólogos de Honduras consideraron el “Aserejé” nada menos que como una canción demoníaca que lo que hacía era invitarnos a ser herejes. Y no, no es una noticia de esas absurdas y geniales con las que nos hacen reír todas las semanas los colegas de “El Mundo Today”. Era verdad: En algunos centros educativos religiosos de San Pedro Sula, al norte de Honduras, se prohibió a los alumnos que escucharan la canción porque invitaba a la herejía, y se desmenuzaba su absurda letra en busca de mensajes ocultos del diablo en cada palabra y cada verso. Aquello ya está olvidado, pero tuvo su recorrido absurdo, hilarante e increíble. “Aserejé”: A ser herejes.

Dicen que decía Einstein que hay dos cosas que son infinitas: el universo y la estupidez humana. Hoy, en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN hemos podido comprobar eso mismo y de paso vamos a divertirnos un rato mientras escuchamos el dichoso (o satánico, según se mire) “Aserejé” de las Ketchup.