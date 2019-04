Duarte asegura que ni Loly Corujo ni Eva de Anta responden a sus mensajes

"Se lo he comunicado a la alcaldesa, al resto de concejales y a la Secretaria Insular y todavía no me han respondido", ha dicho Duarte tras renunciar a su sueldo como concejal y volver su puesto de trabajo. El Secretario General del PSOE en la capital no va a renunciar a su cargo orgánico: "ya empieza a ser un poco cansino hablar de la gestora, no hay ningún motivo para poner una gestora en Arrecife".

El concejal ha renunciado a su sueldo pero seguirá siendo el responsable de la Policía Local de Arrecife. "He solicitado incorporarme a mi puesto de trabajo porque entiendo que se puede llevar el área y prestar los servicios sin cobrar una remuneración económica de las arcas públicas", ha explicado Duarte. El Secretario General no sabe si va a continuar en política.

"Después de más de veinte años en política no voy en ninguna lista, no voy ni de suplente en ninguna lista", lamenta Duarte. "No sé lo que haré, no se si me retirará, son cuestiones que tendré que valorar, lo pensaré", ha explicado el concejal. "Se han dado casos en la isla que son para pensarselo", ha dicho Duarte sobre lo que está ocurriendo en el PSOE de Lanzarote, en referencia a la dimisión en bloque de varios concejales, incluido el portavoz en Teguise, José Brito.

Además, Duarte asegura que se enteró por la prensa de que la Policía Local estaba usando coches de alquiler, una decisión tomada por la alcaldesa de la que según David no tenía conocimiento ni él ni el Oficial de la Policía Local. "La potestad la tiene la alcaldesa de firmar, se ha parcheado un problema pero lo conveniente sería que se repararan esos vehículos", ha explicado el concejal.