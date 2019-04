El Hotel Alfonso XIII invierte 3 millones de euros en su remodelación

El Hotel Alfonso XIII, de cuatro estrellas y situado en el paseo homónimo, y uno de los principales de la ciudad de Cartagena, ha presentado al público los resultados de las obras de reforma que ha llevado a cabo durante los últimos meses. Han contado con una inversión cercana a 3 millones de euros, una inversión que califica García como "muy imnportante" y con objetivos "a largo plazo".

Durante esta presentación, el gerente del hotel, Juan Carlos García, en nombre de la Agrupación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Cartagena, que también preside, ha pedido a la administración local que la promoción turística del municipio "se profesionalice", para que se haga de forma "eficiente".

Cree que desde las administraciones no se cuenta con el sector hotelero a la hora de hacer promoción turística. Por ejemplo, no se ha contado con los hoteles a la hora de hacer promoción de la Semana Santa de Cartagena, uno de los momentos de máxima ocupación en el sector. Reconoce que el año 2018 ha sido "decepcionante", en el que que no solo las cifras de ocupación hotelera han dejado de crecer al ritmo que estaba siendo habitual, sino que incluso han sido inferiores a las de 2017.

Instantánea de una Suite Junior del Hotel Alfonso XIII / Alejandro Moya (Cadena SER)

En cuanto a las obras del hotel, se han remodelado las 124 habitaciones, que cuentan con un total de 236 plazas hoteleras, además de otras estancias del hotel como la entrada o las zonas comunes, así como la fachada, modernizando completamente un hotel que abrió en el año 1976.

Además, la accesibilidad del hotel está adaptada a personas con discapacidad intelectual, con el diseño de los carteles.

Zona común del hotel cercana a la entrada / Alejandro Moya (Cadena SER)