Jorge Romero carga contra la gestión de los Moya

Jorge Romero, alcalde de Los Barrios, analizó este miércoles la delicada situación a la que ha llegado la Unión Deportiva en lo referente a los impagos de dos nóminas en las que se acusaba al Consistorio barreño de no hacerse cargo de dicha deuda. El primer edil afirmó que "no se puede atacar tan alegremente como lo ha hecho Álvaro Moya achacando una deuda que no existe y no está contabilizada en ningún apartado".

"Este tipo de cosas mancha el buen nombre que tiene Los Barrios y que nos ha costado recuperar" señalaba Romero que entiende que "el Ayuntamiento no está para costear clubes deportivos". "El problema es cuando Moya confunde cuando podemos ayudar por nobleza a cuando quieren obligarnos a prestar ayuda".

El alcalde barreño pidió que no se engañara a los ciudadanos de la Villa y asegura que no ha mantenido aún ningún encuentro con la familia Moya para conocer cómo está este asunto que se prolonga para las dos nóminas sin abonar. Cuestionado Jorge Romero por los escasos recursos económicos que pueda tener la Unión a día de hoy después de haber podido disponer de importantes inyecciones como la taquilla del partido ante el Algeciras CF, el edil afirmaba que en la Unión falta transparencia. "Echo de menos saber cuántos aficionados van a los partidos, el número de socios que somos o dónde ha ido a parar ese dinero".

"No se puede ir torpedeando a aquellos que siempre han querido ir prestando ayuda", concluyó.