'Por un puñado de tribus'

En estos días hemos tenido ocasión de leer al ínclito presidente de México exigiendo perdones varios para su pais por haber sido objeto del deseo de determinados conquistadores de la Iberia profunda voraces de fama y oro, y no necesariamente por ese orden.

Claro, reclamar eso de que "se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como Derechos Humanos" y provocar reacciones de todo tipo fue todo uno. Sobre todo por el anacronismo de usar los Derechos Humanos para un suceso de hace unos quinientos años, minuto más, minuto menos.

En estos casos puede uno sentarse tranquilamente y esperar disfrutar de soflamas de todo tipo y manera; desde la reivindicación del sentir patrio hasta los crímenes de lesa humanidad vistos desde la perspectiva del siglo XIX en que nos encontramos plenamente inmersos.

Aun así, me llamó especialmente la atención, la "carajotá" de un señor político de dilatada trayectoria como troll (de otra forma no me puedo explicar ni su propia existencia) cuando respondió con "Habrá que recordarle a este Sr. que los españoles fuimos allí y acabamos con el poder de tribus que asesinaban con crueldad y saña a sus vecinos, y que por esos unos pocos ayudados por los que eran perseguidos y esclavizados, se conquistó y civilizó esa tierra. Que estudie un poco. ¡Anda ya!". Y tan pancho (nunca mejor dicho) que se nos queda el caballero.

Que no digo yo que esas "tribus" fueran las más respetuosas con los Derechos humanos, pero hemos quedado en que no vale, que eso es hacer trampas. Como llamarlas "tribus" cuando gozaban de una civilización extremadamente compleja, pero no europeizada, vaya por Zeus bendito. Que no es que no creyeran en los dioses, es que no creían en el nuestro y que los criterios para calificarla de una forma u otra son, como mínimo, absurdos cuando son usados en plan mear contra el viento.

Porque, claro, hablar de algo de hace quinientos años queda como fuera de toda lógica, pero ¿y si son trescientos y cuarto y mitad?... Bueno, pues ahí tenemos las reivindicaciones sobre la soberanía de Gibraltar mediante. Que tampoco digo yo que sea algo a lo que debamos renunciar, pero de ahí a que lo pidamos en serio media un abismo.

Más aún, aceptamos que no se debe criticar lo que se hizo hace quinientos años porque es mucho tiempo, pero que trescientos y pico sí, que nos vale, que muy bien y que vamos a nacionalizar la "carneconbí", pero luego me surge otra duda corrosiva. A saber, si quinientos son muchos y trescientos suficientes, ¿cómo es que hablar de enterrar muertos de hace ochenta está trasnochado y es hablar de las batallitas del abuelo? ¿acaso pedir simplemente algo de justicia cuando, esta vez sí, todos los Organismos defensores de los Derechos Humanos nos dicen que nos hemos pasado los mismos por el mismisimo Arco de Quetzalcoatl está fuera de lugar?

Parece ser que ni todas las piedras de Tenochtitlán valen para tapar tamaña infamia y tienen que ser gentes de allende los mares, una vez adecuadamente civilizadas, las que nos recuerden que no todo vale, que con que docenas miles de familias sepan dónde están enterrados sus muertos ya hasta se apañan pero que ya puestos, como algunos de los que torturaban siguen vivos y cobrando hasta sus pensiones de jubilación que les digamos que han sido unos chicos malos.

Total, que vaya lío, que quinientos no vale, que trescientos sí, pero que ochenta tampoco... a ver si al final no va a haber criterios objetivos y va a ser todo fruto del error de haber civilizado a esas tribus perdidas y dejadas de la mano de Dios.

O quizás es que algunos se creen que somos imbéciles redomados, lo cual sería más cruel, pero es que quizás hasta acabemos dándoles la razón.