Internet facilita el acceso al porno -incluido el más vejatorio para las mujeres- a niños y niñas. Nuestros hijos incluidos, no se equivoquen. Y la educación sexual no es una asignatura en nuestros colegios, aunque, no solo se educa en el cole.

Ayer vivimos otra jornada de concentraciones de repulsa por los últimos casos de violencia machista que se han registrado en nuestro país; uno de ellos, en Rojales.

Y son necesarias estas señales de duelo, repulsa y de afinidad con las mujeres y sus hijos, victimas de esta violencia sin sentido. Pero no solo basta con darse golpes en el pecho, hay que tomar medidas, sobre todo, educativas.

Tras realizar un estudio mundial, la Unesco ha concluido que la educación sexual de amplio espectro -incluida la afectiva- es esencial para la igualdad de género y la salud reproductiva. Todo, si lo piensan, va íntimamente relacionado.

Y para que la educación sexual, por tanto, sea una asignatura a lo largo de toda la etapa educativa es necesaria la voluntad política.