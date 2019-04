Anquela: "Tener a Michu cerca siempre es bueno para todos"

El Real Oviedo se medirá el sábado desde las 20.30 horas a la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio Carlos Tartiere. Para el conjunto azul será un encuentro clave porque tras él tendrán una jornada de parón al medirse al Reus, equipo excluido de la competición. Ganar a los canarios permitiría a los asturianos encadenar 6 puntos consecutivos, algo clave en esta lucha final por el play-off de ascenso a Primera División. En el mejor de los casos, los azules solo podrían recortar un punto con los puestos de privilegio ya que el Mallorca sera quien descanse este fin de semana.

El conjunto canario visitará un Tartiere que estará de fiesta. Durante toda la jornada del sábado, a partir de las doce y hasta la hora del partido, se celebrará el 93 aniversario de la entidad en el parking del municipal ovetense, como es habitual cada año por estas fechas. Los futbolistas calentarán con las camisetas conmemorativas realizadas para la ocasión, que posteriormente serán subastadas y cuya recaudación irá destinada a la Asociación Galbán.

Juan Antonio Anquela, que ha ofrecido esta mañana su rueda de prensa habitual previa a cada partido, ha analizado en profundidad muchos temas de la actualidad azul. El primero de todos, el regreso de Michu al club carbayón, en este caso como secretario técnico. El andaluz no lo tuvo a sus órdenes, pero sabe de sobra lo que fue como jugador y lo que significa para el oviedismo: "Que sea una inyección de moral para el Oviedo. Tener a Michu cerca siempre es bueno para todos. No me he despedido de Ángel, no se ha ido todavía".

Escucha la rueda de prensa completa de Anquela

Mañana conoceremos la convocatoria tras la última sesión de trabajo que se celebrará a las 10:30 horas en El Requexón a puerta abierta. El entrenador, que tendrá las bajas por lesión de Sergio Tejera y Omar Ramos, recuperará a Carlos Hernández y Javi Muñoz tras cumplir un partido de sanción.

"Me preocupa no tener a un futbolista de la categoría de Tejera, pero nunca me he quejado. Entra dentro del oficio y hay que saber lidiar con ello. El que salga lo hará bien. Jimmy me ha dado opciones para repetir el centro del campo. Lo hizo bien y las tiene. Y Javi también. Tenemos tres en esa posición y nos sobra uno nada más. Cualquiera puede hacerlo", comentaba el técnico jienense.

En cuanto a su rival, la Unión Deportiva Las Palmas, llegará a Oviedo en horas bajas tras una temporada decepcionante. Ocupa la decimotercera posición y está a seis puntos del cuadro carbayón, a diez del play-off. Viene además de una dolorosa derrota contra el Elche (0-1) y prácticamente sin ninguna opción de entrar en la fase de ascenso. Con Pepe Mel en el banquillo ya han sido tres los entrenadores que han tenido los amarillos esta campaña. "Las Palmas no está como el Dépor, pero miras la plantilla y no hay nada más que comentar. Es un señor equipo con un gran entrenador. Y van a estar dando guerra hasta el final. El otro día dimos el 120% y no ganamos, puede ser un calco", añadía Anquela.

Por último, al ser cuestionado sobre su posible renovación afirmó que mantendrá la forma de actuar que ha utilizado en los diferentes equipos que ha dirigido en su etapa como profesional: "Eso lo tengo claro. Siempre he llevado esa línea y no la voy a cambiar. Me gusta que las cosas se ganen".