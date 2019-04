Villanueva cree que las ayudas Miner no se adaptan a las cuencas mineras

El emprendedor Juan José Villanueva considera imprescindible un cambio en los requisitos de las ayudas Miner ya que actualmente no sirven para poner en marcha proyectos en las cuencas. El promotor de las becas Villanueva asegura que las actuales subvenciones aplazan el pago durante cuatro años, lo que supone un problema para alguien que no tenga un respaldo financiero inicial. Pero además la concesión se vincula a la contratación de trabajadores menores de 25 años o mayores de 45, cuando estos últimos suelen ser prejubilados y los primeros son escasos debido a la pérdida poblacional.

El empresario ya ha conocido casos de proyectos excelentes que no pueden salir adelante porque las ayudas no resuelven los gastos iniciales. También echa en falta mayor infraestructura hotelera y actividades turísticas en Laciana, ya que sus contactos con grandes operadores como Globalia tienen dificultades para prosperar porque no hay volumen suficiente para que estas firmas las incluyan en su oferta.

Mientras tanto, su proyecto cervecero sigue creciendo en el grupo Lumajo con cuatro nuevos trabajadores y la intención de producir próximamente 9.000 litros al mes de la variedad ‘lager’, más aceptada popularmente que los sabores meramente artesanos. Se abren nuevas oportunidades para la cerveza 12 70 ya que desde China se han interesado por su compra. Hasta el momento, en el extranjero, Villanueva solo contaba con distribuidor en su país de residencia, Panamá.

En cuanto a las becas, ya se ha seleccionado un proyecto de los 52 presentados que corresponde a emprendedores locales y que recibirá financiación a fondo perdido.