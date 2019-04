Ana Pimenta y Garbiñe Biurrun, la vida con ojos de mujer

Es su segundo encuentro, el primero fue en una conferencia en la que participaba la magistrada. Ana Pimenta, directora, productora y actriz, "seguidora de la jueza", había mostrado su interés por conocerla de cerca y explorar los puntos en común.

Ana Pimenta / Cadena SER

La cita tuvo lugar en San Sebastián en el espacio Retratos de una vida. Diálogos de Euskadi en Cadena SER Euskadi. Ana Pimenta y Garbiñe Biurrun nacieron el mismo año, 1960, separadas por 438 kilómetros. Pimenta en Salamanca, Biurrun en Tolosa. La actriz, con profundas inquietudes políticas y sociales, cursó estudios de derecho, aunque la interpretación la cautivó. Se trasladó a Euskadi y, junto a otros compañeros, fundó UR teatro. Más tarde, en 1997, creó junto a Iñaki Salvador Vaivén Producciones, que cumple 22 años con más de 25 espectáculos teatrales y producciones musicales a nivel internacional. Confiesa que su pasión es actuar y bailar aunque sobre todo dice ser mujer de teatro. Pimenta entiende este arte como un servicio público, como un "espacio de reflexión y de interlocución. Utilizo el teatro para que denunciemos, reflejemos, analicemos, compartamos y seamos indiviuos críticos", sostiene, y plantea una cuestión a su interlocutora: "Me interesa mucho cuando dices ver la vida con ojos de mujer porque creo que lo llevas a la práctica, ¿Cuál es la perspectiva de mujer que tienes?

Garbiñe Biurrun / Cadena SER

Garbiñe Biurrun encara la pregunta con una reflexión: "Yo hasta hace 20 o 25 años nunca me había definido como feminista. Siempre decía que creía en la igualdad, pero el tiempo me ha hecho ver que eso es el feminismo". La jueza considera que "se están dando pasitos hacia la igualdad pero estamos muy lejos de ser iguales en derechos los hombre y las mujeres". Apunta que "la vida nos ha hecho distintas, mucho más ricas. El hecho de ser mujer y de haber vivido una situación desigual me ha hecho vivir la vida con otra oportunidad". Algo que comparte Pimenta al asegurar que la mujer tiene "una resiliencia extra, una mirada poliédrica, empática, por los cuidados, por la supervivencia...".

Para Ana Pimenta, "sería muy pobre que analizáramos tan solo nuestra situación particular cuando hablamos de discriminación. Es imprescindible que cada vez que hablemos de la perspectiva de mujer lo hagamos desde la visión de todas las mujeres del mundo". Preguntadas por el poder transformador de sus profesiones, la actriz apunta que "todas las actividades humanas son imprescindibles para transformar la sociedad, pero el derecho tiene mucho que decir". Garbiñe Biurrun cree que "la sociedad y la ciudadanía a veces son cómodas, mientras las cosas funcionen, para adelante, y el mundo del derecho es muy cuestionador".