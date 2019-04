"Volveríamos a presentarnos"

Abril 1979 - Abril 2019

Juan y Salvador son padre e hijo, los dos llegan a Hoy por Hoy Bilbao desde Laukiz, un municipio bizkaino de poco más de 8 kilómetros con una población aproximada de 1.100 habitanes. Cuando Juan se hizo cargo en las primeras elecciones democráticas a los ayuntamientos tras la muerte del dictador, Salvador vestía pantalón corto pero la familia de Artaza no tenía muy claro lo de animarle a poner en marcha una gestión que estaba por hacer. "Entonces -recuerda el octogenario- no teníamos ordenadores, tenía que poner de mi bolsillo todas las comidas o viajes para sacar adelante las peticiones y necesidades de nuestro ayuntamiento."

Juan recuerda el día de las elecciones. "El 3 de Abril de 1979 estábamos nerviosos pero sólo había dos candidaturas y no sabíamos muy bien donde nos metíamos. Gané y a partir de ahí trabajar y trabajar." Juan se presentó bajo las siglas del PNV, sus contrincantes en las urnas se presentaron bajo el sello independiente aunque en los siguientes comicios acabaron presentándose como Herri Batasuna. El primer alcalde de Laukiz tras la dictadura siempre ha creído que la política es gestión, algo que ha podido inculcar a su hijo.

Salvador llegó como candidato por el PNV al mismo ayuntamiento en el año 20011. Tras dos legislaturas, ya no se presentará más. "Me jubilo pero si pudiera dar marcha atrás volvería a presentarme". "Yo también", subraya su aita. Juan se quedó huérfano a los cinco años. El fusilamiento de su padre en Madrid por las tropas franquistas ha marcado también a una familia que en la entrevista, que aquí puedes recuperar, recuerda otro de sus grandes anhelos. "Sacar su cadáver del Valle de los Caídos sería hacer justicia, de momento, nos dicen que no se puede."

Juan, con la mirada emocionada, repite que el panteón familiar lleva esperando demasiados años a su padre. El es uno de los 227 protagonistas que este viernes en Gernika, en las Juntas Generales de Bizkaia, reciban un homenaje bajo el lema 'Makila eskuz esku 40 urte' por ser los primeros alcaldes de la democracia actual.