Elezkano-Rezusta, contra el pasado y los pronósticos

Iker Irribarria y José Javier Zabaleta relativizaron su papel de teóricos favoritos ante Danel Elezkano y Beñat Rezusta en la final del Campeonato de Parejas que va a enfrentar a las dos mejores combinaciones del torneo el próximo domingo en el frontón Bizkaia de Bilbao.

"La presión viene de fuera y tratamos de no darle importancia. Sabemos que si no hacemos nuestro juego no vamos a ganar. Se juega en ese momento y si estás bien puedes ganar. Si no, no", subrayó Irribarria tras la elección de material para final que se desarrolló este jueves sin problemas en el recinto bilbaíno.

Elezkano II-Rezusta se decantaron por tres pelotas de 105.1, 104.9 y 105.6 gramos, mientras que Irribarria-Zabaleta apartaron un lote, algo más pesado, de 106.7, 106.4 y 105.5 gramos.

El delantero gipuzkoano admitió que el último precedente entre ambos dúos, en semifinales y saldado con victoria por 22-12, "siempre da confianza", aunque no cree que "sea referente". "Hace tres semanas jugamos un buen partido y más que la referencia son las sensaciones. Llegamos bien y a gusto como pareja, no por ese partido expresamente", dijo el de Arama.

Su compañero Zabaleta, que el pasado año se proclamó campeón, junto a Joseba Ezkurdia, precisamente ante los mismos rivales a los que se enfrentará el domingo, asumió que van a necesitar ofrecer "la mejor versión para poder ganar".

"En los últimos partidos de la liguilla y las semifinales hemos hecho buenos partidos, pero la final es un partido nuevo y vamos a tener que luchar de tú a tú. Será complicado", avanzó el navarro de Etxarren.

Por su parte, Elezkano II apuntó que para tener opciones de conquistar las txapelas tendrán que realizar una buena defensa, pero también "cuando tengamos pelota, ir al ataque".

"No nos tenemos que volver locos, debemos intentar hacer nuestro juego. Es la única manera de poder ganar. Ellos son una pareja muy fuerte capaz de cambiar la dinámica de un tanto con un pelotazo, pero si hacemos nuestro juego tendremos opciones", subrayó el delantero bizkaino de Zaratamo.

Su compañero Rezusta, por su parte, confesó que esta vez se encuentra en mejor estado de forma que cuando afrontó la final de 2018. "El año pasado anduve con dudas. Llegué a la final más justo de manos y así te intentas proteger por miedo a fastidiarte la mano, pero esta vez llego sin molestias y sin problemas", desveló el zaguero gipuzkoano de Bergara.