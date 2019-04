Vila-real incorporará 4,3 millones de remanentes al presupuesto

El presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de Vila-real contará en breve con 4,3 millones de euros más, procedentes de los remanentes de 2018, conseguidos gracias al esfuerzo y la “gestión prudente y responsable del equipo de gobierno”. Así lo ha anunciado el portavoz, Javier Serralvo, que ha explicado que en breve se celebrará un pleno extraordinario para realizar una modificación de créditos que servirá para suplementar las diferentes partidas. “A pesar de las dificultades que padecemos cada año, esta liquidación del 2018 pone de manifiesto que se han hecho las cosas bien, como así corroboran los informes, y por eso vamos a poder añadir estos remanentes al presupuesto actual, con el objetivo de que el 2019 quede más completo”, explica.

En este sentido, Serralvo apunta a la cantidad total, ocho millones, de los que una parte se destinan a obligaciones pendientes de 2018 y el resto, 4,3 millones se incorporan a las diferentes partidas para trabajar con mayor comodidad y llevar a cabo inversiones hasta final de año”. Así, recuerda que “aunque en mayo haya elecciones, nosotros no vamos a hacer como el PP en 2011, que dejó agotado sin tener en cuenta que todavía queda medio año en el que seguir gestionando y pagando”. Por ello, el edil pone como ejemplo los 432.000 euros que se van a reservar ya para la productividad de los funcionarios, después de acordar su pago cada seis meses, en lugar de una vez al año. También se añaden 30.000 euros para el control del tráfico, Protección Civil, vías públicas, cementerio (con 70.000 euros), Termet, medio ambiente, parques y jardines o fomento del empleo, con 104.000 euros para diferentes programas. Además, se implementan 200.000 euros para el mantenimiento y limpieza de centros educativos y cantidades diversas para bibliotecas, archivo, servicios culturales, Juventud (80.000 euros), Tradiciones (que cuenta con un convenio nuevo para la agrupación Virgen de Gracia, con 11.000 euros), Patrimonio (100.000 euros para el coro de Sant Pasqual) o para Fiestas: se añaden 356.000 euros para tener cubiertas ya las fiestas de septiembre y que “independientemente de quién gobierne, que no se encuentre con que no hay ni un duro para fiestas, como ocurrió en 2011”.

Para Deportes se añaden 450.000 euros para instalaciones deportivas y 175.000 para la promoción y fomento del Deporte. Otros 30.000 euros se destinarán a hacer más accesibles las paradas de autobús, 200.000 euros se incorporan a los caminos rurales –completando así los 500.000 euros prometidos-, 100.000 euros para informática, 323.000 euros para Servicios Sociales, concretamente para convenios con ONG y entidades diversas y 400.000 euros para comunicación. “Son pequeños gestos que darán mucho de sí y que son fruto de la buena gestión y la responsabilidad con la que trabajamos”, concluye.