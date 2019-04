Sobre la candidatura de Antona

Asier Antona desveló ayer la incógnita de por que circunscripción se presentará a la presidencia del Gobierno de Canarias, cargo al que opta en las próximas elecciones regionales. Antona aprovechó para hacer su anuncio antes del acto político realizado ayer en el teatro Chico de la capital palmera, adonde viajó junto al líder de su partido, Pablo Casado, de precampaña por las islas. El presidente regional del PP señaló en twiter que el Archipiélago se construye desde cualquiera de las ocho islas “y que será un orgullo ser el presidente de Canarias desde una isla no capitalina”. Nada que objetar. El sistema de representación parlamentaria en Canarias no implica la elección como presidente de un candidato que encabece las listas regionales. Cualquier diputado electo puede ser votado en el Parlamento como presidente del Gobierno de Canarias, haya sido elegido por la circunscripción que sea. Es legítimo elegir la lista que uno quiera, y es muy probable que, al final, sólo Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres, candidatos de los dos mayores partidos de Canarias, con su elección garantizada incluso en la minoritaria lista regional, se decidan a encabezar la circunscripción canaria, ésa que pueden votar los ciudadanos de todas las islas. Parecería razonable que los líderes de los partidos que tienen asegurada su entrada en la cámara por la lista regional, se presentaran por ella, pero hay factores que pueden modificar esa decisión: no medirse con otros candidatos del propio partido, o con oponentes, o cuestiones de índole partidario como garantizar (o incluso evitar) el acceso de personas con menores posibilidades de elegir por donde ir.

La decisión de Antona puede responder a cualquiera de esos factores, pero en cualquier caso implica cierta normalización del sistema que alguien que aspira a la Presidencia del Gobierno lo haga por una isla menor. Es la primera vez que ocurre.