"Las personas trans deben ocupar espacios en la sociedad"

David tiene una hija de 8 años. Una niña feliz desde que es "ella". Aunque nació varón, desde muy pequeñito ya dio signos de sentirse feliz en una feminidad que expresaba en su familia. "Quizás lo que más nos chocaba no era la inclinación a las cosas de niña sino el rechazo a las cosas de niño. Cada día estaba más irascible, huraña, decía que nadie la quería, la veíamos sufrir y poco a poco fuimos agarrando fuerzas para informarnos de esto".

Y tras visitar a una psicóloga y poder hablar con una madre en las mismas circunstancias, contantó con TT Córdoba y pudo empezar el proceso que trajo la felicidad a la pequeña a los 6 años. Allí le informaron del protocolo educativo existente en Andalucía para que en su centro, concertado y religioso, lo aplicaran y pasara a ser la niña que es. Uniforme, nombre...un protocolo que el centro desconocía. Y la integración fue "mucho más fácil de lo que pensábamos".

TT Córdoba lleva 4 años trabajando en la ciudad con las personas transexuales y sus familias. La falta de visibilización ha hecho necesario un grupo que nació con Carmen Ceballos y dos chicos trans que hoy son una gran familia con más de 200 personas, entre ellas personal sanitario como la enfermera y sexóloga Carmen Jurado. Hoy ya son asociación y se reúnen los viernes en el espacio social Rey Heredia.

La transexualidad sigue estando invisibilizada en un país que ha castigado duramente a quienes han querido vivir conforme a su identidad sexual. Las personas transexuales fueron las últimas en abandonar las prisiones por la Ley de Peligrosidad social que no se derogó hasta 1995. Condenadas durante el franquismo a una vida de exclusión que hoy sigue reteniendo algunos estigmas erróneos en una parte de la sociedad. Invisibilizadas en un movimiento LGTBI cuyas siglas diluyeron su presencia pública.

Sólo el año pasado la OMS elimió la transexualidad de su listado de patologías. En España, en 2007 se consiguió la primera Ley de identidad de género que permitía cambiar el nombre sin necesidad de operarse. Y desde 2014 existe la Ley Integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y el reconocimiento de las personas transexuales en Andalucía. Eso sí, para obtener el cambio de nombre aún se requiere de un informe médico y de un tiempo determinado de hormonación...

Carmen Ceballos, alma de la asociación, comenzó este camino después de que su hijo de 27 años, que estudiaba en Castellón, le contara que era transexual, que "ella era él".

La enfermera Carmen Jurado forma parte de la mesa interdisciplinar de transexualidad del hospital Reina Sofía, nacida al calor de la ley integral andaluza. Para Carmen, una consulta prácticamente única en España por su especialización. Cirugía, ginecología, urología, endocrinología...Ya en cada provincia deben ser atendidos aunque en Córdoba hay una gran preparación. "Eso sí, he aprendido mucho en el grupo, esto no se estudia en la universidad".

Aaron, un joven transexual de 20 años que decidió hablar con sus padres en 2017 sobre ese sexo sentido que llevan viviendo toda su vida. Tuvo que comenzar a caminar en su identidad a través de youtube, de contactos con otros chicos por las redes. Y luchar contra los estereotipos.

"Ves películas y no hay ninguna con personas trans viviendo una vida normal, un policía un bombero...siempre son personales que terminan muertos, finales trágicos que dices, yo no quiero vivir esto...es la desinformación".

Hany vino hace 8 meses de Nicaragua y Benji desde Argentina. Ella y él esperan encontrar en España una vida en la que puedan ser ellos mismos. Tratarse médicamente y construir su identidad.

El trabajo es un mundo difícil. A Cristian lo han echado de su trabajo, en el que cuidaba de una persona mayor desde hace años, por estar en su proceso de transición. "Soy la misma persona", nos cuenta. Aaron sí trabaja de cocinero pero se encontró con ofertas en las que lo rechazaron por chica y en otras por chico. Benji tiene miedo de buscarlo porque aún no ha cambiado su nombre y "no sé cómo presentarme".

Ángela es una de las madres del grupo, de un chico trans. Critica que para conseguir el DNI deban presentar un informe psicológico para acreditar que tienes "disforia de género" y dos años de hormonación. Además critica que, como funcionaria, ha comprobado que la sanidad privada no está preparada para atender a personas trans ya que "el ginecólogo mira a mujeres y no tiene en cuenta la hormonación. Y ya si cambia el DNI y tu género ya no te corresponde, ya te envían al urólogo aunque tengas genitales femeninos".

Piden acción de las administraciones para que las personas trans ocupen "su sitio" en igualdad dentro de una sociedad diversa. Su sitio en la educación, la sanidad, la administración, la cultura, el empleo, la política...quedan muchos caminos por transitar.

TT Córdoba tiene un espacio mensual en Radio Dignidad. Además está en Facebook y los viernes en Rey Heredia.