El Eldense recibe a un Paterna en racha (D. 17:00 h)

El C. D. Eldense (9º: 44 Ptos.) recibe esta tarde (17:00 h) en el “Nuevo Pepico Amat” de Elda, al Paterna C. F. (12º: 40 Ptos.) en el partido de la 32ª jornada de liga en el Grupo 6 de la Tercera División de fútbol que arbitrará el benicarlando Rafael Bueno Miralles.

Como viene ocurriendo en las últimas jornadas, para el Eldense, el partido de hoy sigue siendo una final dentro de las cada vez menos reales opciones que tiene para dar alcance al cuarto clasificado.

Tras tres empates consecutivos, los mismos que partidos lleva en el banquillo azulgrana Fran Onrubia, a los de Elda no les queda otra que no sea la de ganar todo lo que queda, misión harto difícil, aunque no imposible, y esperar a que los cinco equipos que tiene por delante hasta esa posición de privilegio, pinchen. La ecuación por lo tanto es evidente: ganar y esperar.

El Deportivo tendrá enfrente a un rival que ha metido la directa en esta segunda vuelta y que llega al estadio eldense habiendo sumado 22 de los últimos 24 puntos que ha disputado lo que es lo mismo: siete victorias y un empate en las últimas ocho jornadas. Números que envidia un Eldense que no gana desde que en la jornada 23 venciera por la mínima al Elche Ilicitano en el Nuevo Pepico Amat y de eso hace ya dos meses.

Fran Onrubia recupera a Jorge Botella después de haber purgado un partido de sanción y es más que posible que entre en convocatoria el máximo goleador del equipo, Pablo Carrascosa.

Por su parte, Luis Navarro, entrenador del Paterna, no puede contar con el sancionado Adrián Gómis ni con el lesionado Kike Alcázar.