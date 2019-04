Israel entrena con el grupo, pero "aún con alguna molestia"

Israel ya está entrenando con el grupo esta semana y está cerca de regresar a un terreno desde que se lesionara hace varias semanas con una elongación en el sóleo.

El capitán del Xerez CD se encuentra “mejor que semanas atrás”, pero aún persisten algunas pequeñas molestias cuando fuerza un poco la máquina, “llevo dos días en el campo ya con el grupo, pero aún tengo unas molestias en el sóleo que me impiden trabajar a tope como a mí me gustaría, pero contento porque ya estoy al menos entrenando”.

El jugador jerezano no quiere descartarse, pero sabe que podría asumir un cierto riesgo de volver de manera precipitada, si estar al cien por cien, “pero si el entrenador ve conveniente que esté para este domingo, por mí no va a ser, el miedo quizás es que pueda recaer”.

Israel hace un balance de esta temporada en la que no se han cumplido con las expectativas y eso por culpa de “muchas cosas, las condiciones de trabajo no han sido las mejores, el grupo no ha dado todo lo que podía haber dado y el factor suerte que también ha influido. Hemos perdido puntos por mala suerte o malas decisiones arbitrales. Con el buen trabajo que hemos hecho, yo creo que podíamos haber tenido 10 u 11 puntos más”.