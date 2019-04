279.682 euros de superávit para el presupuesto municipal de 2.019

Sesión extraordinaria del Pleno Municipal que aprobaba, inicialmente, el Presupuesto Municipal para 2.019, la composición de las mesas electorales para el próximo 28 Abril, Elecciones Generales y un reconocimiento extrajudicial de créditos, para permitir el pago de facturas pendientes a proveedores del Ayuntamiento de Jódar.

En el capítulo de ingresos, el Presupuesto Municipal para 2.019, prevé 8.041.950,76 €uros y en el de gastos 7.762.268,76 €uros, lo que supone un incremento de poco más de un 5 % con respecto al de 2.018.

El presupuesto se aprobaba solo con los votos a favor de PSOE, votan en contra PP, IU y no adscrito.

Se mostraban especialmente contundentes los portavoces de PP, Juan López, y del grupo de concejales no adscritos, Juan López, con amplias y pormenorizas intervenciones, aunque si entrar en el contenido concreto de los presupuestos, apenas 15 segundos la intervención de la portavoz de IU, que en este pleno era la concejala M.ª Cruz Ratia.

El portavoz del PP, Juan Ruiz, hacía un repaso pormenorizado, y comparativo con el año 2.010 (Gobierno PP e IU), de los ingresos del Ayuntamiento, fruto de las aportaciones desde el Estado, Junta de Andalucía y de los impuestos del IBI Urbano y Rústico, llegando a cuantificarlos en el periodo de este equipo de gobierno (2.012 – 2.019) en 13 millones de euros, a razón de 1,5 millones al año, de media. Reclamaba ese incremento para la generación de empleo, aunque reconocía, a la vez, que los ayuntamientos lo tienen muy difícil para crear puestos de trabajo, “… ¿Dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que este ayuntamiento, en los últimos siete u ocho ejercicios, ha recaudado en torno a unos 13 millones de euros más, de lo que se venía recaudando anteriormente. Lo que viene a ser, en torno, a un millón y medio de euros, aproximadamente, al año, que tiene este ayuntamiento disponible para hacer su política. Una política en la que ayude a crear empleo, nunca un ayuntamiento, directamente, es muy difícil que cree puestos de trabajo, pero ayude a poner medios para que haya más puestos de trabajo. Ponga medidas para que los jóvenes tengan que irse menos fuera y se puedan quedar aquí a crear su puesto de trabajo. En estos ocho años no, ha sido todo lo contrario, cada vez se va más gente, cada vez se quedan menos jóvenes en nuestra ciudad. Por lo tanto, ¿Dónde están? O ¿Dónde derivan las políticas del Partido Socialista en Jódar? Cuando, encima, le ha venido bastante más dinero, líquido, contante y sonante, para las arcas municipales, para poder abarcar todas estas políticas sociales y económicas y sociales. Por lo tanto, yo no quiero desgranar sobre gastos e ingresos, pero si aquí quiero poner de manifiesto que ha venido más dinero, y no hemos visto que se haya destinado a cosas que, a la larga, creen una estabilidad en nuestro pueblo, económica y socialmente…”. Ráez emplazaba el sentido de su voto a una segunda intervención.

Por su parte el concejal no adscrito, Juan López, centraba su intervención, en las que considera excesivas partidas para los Capítulos 1 y 2, destinadas al pago de personal y funcionarios, llegándolas a cuantificar en más del 70 % del total del presupuesto, calificando esos gastos como improductivos, “… En cuanto a gastos, tenemos una gran administración en el Ayuntamiento de Jódar. La administración de Jódar supera el 70 % de gasto, del presupuesto general, tenemos una administración impresionante, grandísima. Nada más que en el Capítulo 1 y 2, donde tenemos personal y bienes corrientes y servicios, tenemos casi 5 millones de euros. Esto viene a demostrar que somos una gran plantilla. En esos Capítulos, es donde está el clientelismo del ayuntamiento. El sentido de nuestro voto, a estos presupuestos, es negativo, porque vemos que construye mucha administración y poco pueblo. Es un presupuesto con muchísimos gastos improductivos. Es cierto que han venido años de crisis, años muy complicados, pero creo que ya es hora de ir cambiando el ‘chip’ y gestionar de otra manera… Nosotros que las prioridades de este equipo de gobierno, pues son funcionar el día a día lo mejor posible, efectivamente… Que los proveedores estén contentos, que los vecinos puedan cobrar, más o menos, cuando tengan que cobrar, que no haya demoras. Hasta ahí podemos llegar, y no voy a entrar en si su gestión es mejor o peor que anteriores equipos de gobierno. Creo que después de ochos años, debemos ofrecerle al pueblo, por parte del equipo de gobierno, proyectos generadores de empleo, proyectos que fomenten la formación juvenil y de mujeres, y que se les inicie o adapte al mercado laboral, arreglo a las exigencias, las demandas que hay en nuestra sociedad. Este presupuesto es un buen presupuesto para funcionar día a día, para ir tirando, pero no genera proyectos duraderos… Echo de menos, en esas inversiones reales, proyectos generadores de empleo, para un futuro estable, para nuestros vecinos…”.

La portavoz de IU, M.ª Cruz Ratia, apenas necesitaba quince segundos para justificar su voto en contra, “IU, como viene haciendo año tras año, por como vienen siendo estos presupuestos. Nosotros nuestro voto es en contra, porque no son ni participativos, ni sociales, ni sirven para dar soluciones a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Así que votamos en contra.”.

El único voto a favor llegaba desde el Grupo Socialista, su portavoz M.ª Teresa García, que justificaba el superávit del presupuesto, para atender las órdenes del Ministerio de Hacienda para hacer frente al Plan de Pago a Proveedores, suscrito con Cristóbal Montoro en el Ministerio y Mariano Rajoy como presidente, una situación que se ha de mantener durante muchos años, “… Tenemos una deuda heredada que nos dejaron. Y esto va a tener que ser así, no solamente en este presupuesto, va a tener que ser así en bastantes años sucesivos. Hasta que paguemos la deuda heredada que nos dejaron… Cada presupuesto tenemos que dejar parte de los ingresos para pagar la deuda que nos dejaron. No la que ha generado este ayuntamiento, desde que estamos gobernando… Es un presupuesto condicionado. Lo que nos dicen desde intervención y desde el Ministerio. El Ministerio nos dijo que teníamos que reducir gastos, y así lo hemos hecho…No podemos olvidar que seguimos soportando un Plan de Ajuste impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy. Para que lo entendamos todos, si por el PP fuera, tendríamos que quitar servicios como la Escuela de Música, Escuela de Deportes, Autobús… Nos dicen que subamos la cuota, y para este Ayuntamiento lo primero es la educación y la cultura de nuestros hijos, y so no se va a tocar. Reduciremos gasto en otras cosas, pero en cultura y educación, eso intocable…”.

En su segunda intervención el portavoz del Partido Popular justificaba, ahora si, su voto en contra, pero lo hacía recurriendo hasta el Gobierno de Zapatero, “…Convoco el Sr. Zapatero unas elecciones anticipadas. A lo mismo que nos ha avocado el Sr. Sánchez, que estábamos en una legislatura hasta 2.019, estable, y por un golpetazo, encima de la mesa, del Sr. Sánchez, para irse con separatistas, Bildu, etc., etc… Pues, estamos en unas elecciones que cuestan un dineral a los ciudadanos, un año antes de lo que debería de haber sido…”.

Según el alcalde, José Luis Hidalgo, cifras van a servir para continuar con la consolidación y estabilización del Ayuntamiento, con el pago regular a los trabajadores, destacando, en el capítulo de inversiones, las que van a permitir el cambio integral de todo el alumbrado del municipio, la expropiación de los terrenos del antiguo Instituto de Formación Profesional, para la construcción de la Residencia de Mayores y a incluir una nueva fase al ‘Vivero de Empresas’, “…Nosotros lo que si hacemos, con este presupuesto, es seguir consolidando y estabilizando nuestro Ayuntamiento, y recuperando de esos años de mala gestión. Unos presupuestos para continuar estabilizando nuestro ayuntamiento y pagarles a los trabajadores, y que Jódar no vuelva a verse cinco meses sin pagar las nóminas del PER, como hacían los de IU y PP. Con estos presupuestos, que nadie lo ha mencionado, vamos a continuar haciendo obras. Desde el PER, que tiene aportación municipal, y sin la aprobación de estos presupuestos no se podrían ejecutar esas obras, porque hay que aprobar ese dinero, esa aportación municipal. Si fuese por el voto del PP, del sr. López, ya en Ciudadanos, o de IU, no se hubiesen aprobado estos presupuestos y no se podría hacer la obra de la calle Méndez Núñez, Compositor Gámez Laserna, Tarifa, Altozano (tramos desde Joaquín Galván a calle Sevilla), Tiburcio Vargas, General Noriega, muchas más obras de embellecimiento de nuestro pueblo, actuaciones directas en instalaciones deportivas, con 43.000 €uros para las pistas de tenis, se continua actuando en caminos, se compran tres vehículos para los servicios municipales o un vehículo para la Policía Local, mobiliario público: bancos, papeleras, que algunos dicen que faltan, que pongamos más, pero ahora en los presupuestos votan en contra… Tan solo dos partidas del Capítulo 6º, del que ni han hablado, es, por mucho pacto que tengan ustedes, para ir contra el PSOE, es para que le hubieran votado si a este presupuesto. Una, la sustitución de todo el alumbrado público, que va a comenzar en muy pocos días, que nos van a suponer un ahorro de más de 70.000 €uros al año, es una inversión con fondos FEDER, y que también tiene una aportación municipal que va en este presupuesto. Y la expropiación de los terrenos para la Residencia, que va aquí, en este presupuesto, por importe de 43.500 €uros, pero ni los han mencionado…”.

En cualquier caso, no dejaba Hidalgo la oportunidad de rebatir los argumentos de los distintos portavoces, remontándose a la situación en la que se encontraron el ayuntamiento, a su llegada al gobierno municipal, en primero lugar al portavoz del PP, “… Si nos dejaron una casa que se caía a pedazos… Si cuando llegamos al Ayuntamiento no había ni cortinas, se habían gastado el dinero de la subvención que había para obra, y las mesas estaban hechas un desastre, el Ayuntamiento como tal, y el resto del pueblo estaba, exactamente, igual… Usted Sr. Ruiz era Teniente de Alcalde y concejal de las mil quinientas concejalías, cuando a los trabajadores, que salían al PER, se tardaban cinco meses en pagarles. Usted habla de los ingresos que se han incrementado, pero no habla de los que se han reducido, que han sido muchísimos más por la crisis. Cuando usted era Teniente de Alcalde se recaudaban, solo de licencias de obras, más de medio millón de euros al año. Nosotros, en estos años de crisis, hemos estado recaudando 40.000 euros… Y a pesar de eso que recaudaban ustedes, a los trabajadores del PER, cuando salía, tardaban cinco meses en pagarles. Y nos dejaron 1.426 nóminas sin pagar. En esos años había mil subvenciones distintas… Nos queda mucho, hasta que tapemos la cantidad de agujeros que dejaron, pero hemos dado pasos, tan enormes, como para garantizar el pago a los trabajadores/as, que es lo primero…”.

Hidalgo también se dirigía al concejal no adscrito, “… Se está usted muchísimo en su viaje a las derechas, - Voto que no, pero eso no quiere decir que no. Eso no quiere decir que no quiera – Sr. López, que usted se ha vinculado a un sistema, dijo usted que se había sentado con IU, pero que habían decidido ir por separado, porque el objetivo es quitarle la mayoría al PSOE. Y entonces, claro, tiene que seguir usted en la misma táctica que diga el PP, que diga IU, que diga Podemos. Ustedes ya lo han confesado, que su objetivo es quitarle la mayoría al PSOE, y gobernar desde la ‘pipirrana’, porque esto ya no sería ni tripartito, ‘pipirranito’… Habla usted de una - gran administración - , pero usted quería hablar de otra cosa. Usted lo que quería decir, realmente, es que gastamos mucho, en el Capítulo 1º y 2º. Mire usted, el gasto corriente abarca del Capítulo 1º al Capítulo 4º, eso es el mantenimiento, el pagarle a los trabajadores, la comida para los críos de la guardería, el gasoil, la luz, la cultura, la formación, el deporte, la Escuela de Música… Cuando dice usted que gastamos ahí mucho, muchísimas gracias, porque si, procuramos que en el bienestar de nuestros vecinos y en el que funcione Jódar… Dice usted que eso es improductivo… Yo creo, Sr. López, que se ha perdido usted demasiado, para usted, todo lo que sea bienestar es improductivo… Creación de empleo, ningún ayuntamiento, eso lo saben ustedes, ojalá nos dieran a nosotros el dinero para generar empleo y gestionar las políticas de empleo. Ningún ayuntamiento de España tiene competencias en materia de empleo… Hablando de empleo, llevamos 43.500 €uros, para la expropiación de los terrenos de la Residencia, donde se crearán 130 plazas para atendidos y 80 puestos de trabajo, y ustedes han votado que no…”.