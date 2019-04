La conjura de León

Los héroes del último ascenso de la Cultural no regresaban al viejo consistorio desde la histórica celebración tras el magno logro. Hoy, junto al resto de la actual plantilla, acudieron a la llamada del alcalde para recibir el aliento de la ciudad en su nombre y establecer una especie de conjura. El objetivo común e indisimulado es volver a abrir en dos meses la puertas del balcón.

Foto de familia entre políticos, directivos, técnicos y jugadores de la Cultural / César

Antonio Silván pactó una recepción oficial semanas atrás y se llevó a cabo en la semana del derbi provincial. ¿Casualidad o causalidad? Directivos, técnicos y jugadores escucharon el mensaje del primero de los leoneses: "sentiros arropados; confíamos en todos vosotros". Silván arengó a la hinchada leonesa a poblar en masa las gradas del Reino de León y, más allá de su simpatía por la Ponferradina, no ocultó sus colores. "Que no cejen en animar al equipo y en respetar al rival y a su afición, que veamos una gran fiesta. Como alcalde de León que no gane el mejor sino que gane la Cultural. Hemos creido siempre en la Cultural", manifestó el regidor.

Dos de los capitanes del equipo agradecieron la implicación de la ciudad en el tramo definitivo de la temporada. Viti, el único leonés del plantel, y Antonio Martínez prometieron "dejarnos la piel para volver abrir esas ventanas y celebrar con los aficionados".

.