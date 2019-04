"Queremos devolver el Ayuntamiento a la gente"

Esta semana en radiolinares.es, profundizamos en la figura del candidato a la alcaldía por Izquierda Unida, Carmelo Gragera Martínez. Tiene 29 años, nació en Linares y, hasta el momento, ha estado ligado políticamente al movimiento de Juventudes Comunistas. Se ha dedicado al sector comercio y hostelería y ahora pretende entrar en política municipal liderando un partido con importante renovación en sus listas. Gragera elige la Estación de Madrid para esta entrevista.

¿Por qué estamos aquí, por qué la elección de este lugar?

En primer lugar, porque aquí ahora se hacen los Plenos del Ayuntamiento, y nuestra idea y lucha es gobernar aquí, devolver el Ayuntamiento a la gente. Además, queremos que en un futuro haya más trenes que pasen por la estación Linares-Baeza. Este es un lugar simbólico para recordarlo, ya que fue una antigua estación de ferrocarril.

También aquí se encuentra el patronato de bienestar social, ¿qué lugar ocupa en vuestro programa las políticas sociales?

En nuestro programa el bienestar social se impone a la economía, nosotros siempre que vayamos a aprobar cualquier cosa vamos mirar siempre antes que sea rentable económicamente y que se mantenga un bienestar social para la gente.

¿Cuándo decidiste dedicarte a la política, qué te motivó hacerlo?

Bueno, en sí nunca lo he decidido, simplemente que cuando empecé en mi primer trabajo tenía una situación precaria, acabé afiliándome a un sindicato y, a raíz de ahí, empecé a participar en muchos movimientos sociales. Fue cuando realmente un partido político tenía la idea que yo quería defender, este fue Juventudes Comunistas, que son las juventudes del Partido Comunista e Izquierda Unida, así comenzó mi participación en política.

¿Qué opina su familia sobre su participación en política?

Pues al principio chocó. Ya me apoyan, pero las ideas políticas de mis padres son de derechas. Ya incluso dice mi padre que en las últimas elecciones nos votó (risas).

¿Qué es lo que más y menos te gusta de la política?

Lo que más es el contacto en la calle, con los movimientos sociales y la participación diaria a pie de calle. Y lo que menos, los circos que se montan a raíz de la política, que la gente esté en esto por dinero y que se preocupe más de lo suyo que de lo común. Yo estoy aquí para hacer todo lo contrario.

¿Tienes algún referente político?

Muchos, pero a nivel general, me siento muy identificado con Marcelino Camacho, porque fue una persona obrera, que estuvo en la cárcel por defender sus ideas, sacrificando su vida por el bien común.

Pretende formar parte de una nueva legislatura en Linares, pero atrás se queda otra muy agitada, ¿cómo has visto la situación?

Con un poco de vergüenza, porque no se ha respetado lo que en 2015 se votó, tenemos un gobierno que no representa a ningún partido, porque hay una mezcla de muchos concejales que no son ni de uno ni de otro, no tienen ningún programa electoral, ni presupuestos aprobados.

Efectivamente, ha habido situación tensa en muchos partidos, también en el suyo, ¿ha pasado IU página?

Sí, desde que elegimos nueva dirección local. Incluso hemos crecido en militancia y con mucha renovación y gente joven al partido

¿Juventud es igual a inexperiencia?

Cada uno tiene sus experiencias propias y su formación política. Yo me considero joven pero también tenemos gente con más trayectoria en la que apoyarnos. También tenemos más rebeldía.

¿Cómo te gustaría ver Linares de aquí a diez años?

Espero que sea más democrática, que mire más por el empleo de la gente, sobre todo los que están entre 30 y 50 años, muchos llevan largos periodos sin trabajar. Una Linares con mejor transporte público, zonas verdes, y que se colabore con todos los sectores de la población, que cuente con presupuestos participativos.

¿Son fundamentos de su programa electoral?

Sí, vamos a defender eso con uñas y dientes. La democratización del Ayuntamiento, el empleo, la reindustrialización y el feminismo.

¿A que más te dedicas cuando no estás con política?

Leer o el rugby, que te despeja mucho la mente… a veces hacer falta.

Si llegara a alcaldía de Linares, ¿cuál sería la primera medida que tomaría?

Defender un pacto anti transfuguismo para que no se repitan situaciones actuales y poner en marcha los presupuestos participativos.

