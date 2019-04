La médica Carmen López será la número dos de Carballo al Concello de Lugo

El candidato del PP a la alcaldía de Lugo, Ramón Carballo, ha presentado hoy, en rueda de prensa, a su número dos en la lista, la médica de familia Carmen López Silva, y a la que cerrará la candidatura, la aún concejala Mari Teijeiro que lo deja “por razones personales”.

Carballo ha avanzado que la próxima semana dará a conocer a todos los integrantes de la lista, anticipando hoy el número dos para atajar “rumores”.

El ex subdelegado del gobierno ha agradecido a López Silva que “diera este paso, y aceptar incorporarse a este proyecto que tenemos para gobernar nuestra ciudad”.

La describió como “una mujer con gran capacidad de trabajo, una capacidad de trabajar en equipo, es una persona con alto sentido de compromiso con las ideas”

Ramón Carballo detallaba que “es doctora en medicina, en la especialidad de médica de familia y sanidad comunitaria, diplomada en sanidad, tiene un master en geriatría, drogodependencias y también en SIDA, y en la actualidad trabaja como médica de familia en el centro de salud de la Plaza del Ferrol”.

Carmen López ha subrayado, a su vez, que “es el momento, a nivel personal, y a nivel profesional” de esta incursión en política, para seguidamente confesar que “cuando Ramón (Carballo) me lo propuso, al principio me asusté un poco pero bueno Ramón es una persona que me da mucha confianza, mucha tranquilidad”. “Es una persona que el trabajo en equipo lo sabe manejar bien, como tiene que hacer un líder. Creo firmemente en su proyecto y creo que es hora de poner Lugo en marcha, y por eso estoy aquí dando un paso al frente”, se sinceraba.

En cuanto a esa regla, no escrita, de que el segundo al concello por el PP era el candidato a la diputación, el propio Ramón Carballo explicaba que esa era una costumbre que se afianzó con Cacharro pero que hace doce años se rompió. “Fue en la época de Paco Cacharro pero desde aquella llevamos doce años y el número dos de Lugo no fue candidato a la diputación. No nos planteamos eso, la diputación tiene su forma de elección, el presidente o presidenta se elige por los concejales de los distintos partidos judiciales. Por lo tanto es una decisión del partido, el partido creo que tiene ya una decisión tomada”, advertía finalmente Carballo.