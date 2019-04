La hermana de una de las víctimas del doble crimen del Cash Record dispuesta a encerrarse en la Fiscalía de Lugo

El 30 de abril de 1994, sobre las siete de la tarde, Isabel López hallaba los cadáveres de su hermana, Elena cajera en el Cash Record, y del reponedor Estebán Carballedo. Los cuerpos habían sido acribillados a balazos.

El próximo 30 se cumplirán 25 años de este doble crimen, sin resolver, y que presenta numerosas lagunas en cuanto a la investigación que llevó la policía nacional.

Las familias quieren celebrar el aniversario volviéndose a manifestar ese día ante los juzgados de Lugo, en la Plaza de Avilés, amenazando Isabel López con encerrarse en la fiscalía después del 30.

Y es que desde el nueve de diciembre del pasado año no saben nada con respecto a esta investigación que lleva el juzgado de primera instancia número uno de Lugo. Esa ausencia de información contrasta con que en esa fecha es cuando expiró la prorroga de seis meses, que concedía el juzgado, para continuar con la investigación.

“No sabemos nada desde el nueve de diciembre que era cuando terminaba la prorroga que nos habían dado. No sabemos nada, están callados (en los juzgados), no contesta la fiscalía, ni el juez. El juez dice que pasó las cosas a la fiscalía y estamos a expensas de que nos contesten”, ha reconvenido.

Isabel López no se arruga, como tampoco lo hizo poco antes de que se cumplieran 20 años del doble crimen con el riesgo de que prescribiera y se puso en huelga de hambre lo que reactivo la instrucción.

Ahora ha pensado en “encerrarse” en la fiscalía hasta obtener una respuesta de cómo van las pesquisas, si han avanzado o no se ha hecho nada. “En principio sí no contestan después del aniversario me plantaré en la fiscalía (de Lugo) hasta que me conteste el fiscal. Se supone que la pelota está en su tejado”, avisa.

Isabel López participó el miércoles en la concentración de respaldo a la jueza Pilar de Lara, y recordando su caso apela a que las familias de las víctimas “llevamos con retrasos 25 años”. “El poder judicial en Lugo es una vergüenza”, clama finalmente esta mujer que ha hecho bandera dar con el criminal o criminales, por la memoria de los asesinados y por sus dos sobrinos de los que se hizo cargo.