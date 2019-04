Así son os adestradores do CD Lugo Genuine

José Seoane, Nerea Darriba e Pablo Valiño son parte do corpo técnico que está detrás da familia albivermella máis especial da entidade amurallada: o CD Lugo Genuine. Nesta reportaxe adentrámonos no vestiario Genuine para coñecer de preto as historias que aló de agochan.

Coma adestradores, teñen que planificar ben cada partido. Estudar os seus xogadores, facer a convocaoria máis atinada e planificar as viaxes do equipo. "Intentamos que se haga de la forma máis parecida posible al primer equipo. Tenemos que tener en cuenta la medicación, por ejemplo, y tener todo a punto lleva tiempo", aseguran.

Os dezaseis elixidos para a fase Vallecas xa están listos para arrancar, os seus adestradores cóntannolo nesta reportaxe. "Están muy ilusionados. Saben que no pueden viajar todos, y aunque se lleven un chasco, lo entienden".

A Genuine chegou ás vidas destes tres adestradores de xeito inesperado e agora é algo imprescindible.

Dalle ó play!