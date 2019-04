La jugada de la Comunidad de Madrid para ahorrarse la deducción del alquiler

La Comunidad de Madrid aprobó 'in extremis', el pasado 19 de diciembre, vía Decreto legislativo, un nuevo requisito para acceder a la deducción autonómica del alquiler en la declaración de la renta: haber pagado el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del contrato de arrendamiento, o el llamado 'impuesto del alquiler', un tributo desconocido para la mayoría de ciudadanos que Cristina Cifuentes rescató en 2016.

Hasta ahora, los menores de 35 años tenían que cumplir dos requisitos para poder desgravarse el pago del alquiler en la Comunidad de Madrid: no ganar más de 25.600 euros brutos anules y tener depositada la fianza del contrato en el IVIMA. Este año tendrán que tener liquidado además el impuesto del alquiler de su contrato; si no lo han pagado, la deducción les será denegada, tendrán que pagar el impuesto y hacer frente a la correspondiente sanción.

Esta medida podría a afectar a 78.500 madrileños, según los datos de la propia Agencia Tributaria. Ese es el número de jóvenes que se benefició de esta deducción en el ejercicio de 2016, el último dato del que se dispone. Por su parte, la Comunidad de Madrid dejó de ingresar ese año 58'4 millones de euros. De media, desgravarse el tramo autonómico del pago del alquiler supone que Hacienda te devuelve unos 800 euros.

¿Afán recaudatorio de la Comunidad?

Hay un principio general en Derecho: el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Pero los técnicos de Hacienda consideran que la medida podría haberse anunciado más. "Al igual que se anuncian otras medidas relacionadas con bajadas de impuestos o beneficios fiscales, quizá debería haberse dado algo de publicidad a este nuevo requisito que se incluye para esta deducción que es importante y cuantiosa", asegura el presidente de Gethsa, Carlos Cruzado, en declaraciones a la Cadena SER.

¿Hay remedio?

Los técnicos de Hacienda recomiendan hacer una "declaración extemporánea" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales; es decir, pagarlo con el recargo correspondiente y presentarlo, ya liquidado, cuando vayamos a hacer la declaración de la renta. "Quien no haya pagado el impuesto, no debería solicitar esta deducción porque no se la van a dar y seguramente le van a liquidar también el Impuesto sobre Transmisiones", afirma Cruzado.

Desde la Oficina de Tributos de la Comunidad de Madrid también recomiendan pagar el impuesto con recargo antes de presentar la declaración de la renta de 2018 si se quiere acceder a esa deducción. Para pagar el impuesto primero hay que rellanar el modelo 600 que se encuentra en el Portal del Contribuyente. Una vez cumplimentado el documento, hay que abonarlo en la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda junto con el original del contrato del alquiler, una fotocopia del mismo y el DNI.

¿Qué es el impuesto del alquiler?

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales no sólo afecta a las adquisiciones de viviendas, también a los arrendamientos de inmuebles. Está en vigor desde 1993. Al principio se aplicaba a través del impreso del contrato de arrendamiento que se compraba en el estanco, ese papel ya iba timbrado con la liquidación del impuesto. Pero desde que apareció Internet se dejó de utilizar de manera generalizada, porque la gente empezó a coger los modelos de contrato de la web. Hace tres años, la Comunidad de Madrid y otras regiones como Andalucía lanzaron una campaña para que los ciudadanos lo vuelvan a pagar.