La PAH alerta de la falta de regulación en el alquiler por habitaciones

Según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, un 13,3% de los hogares de Balears están compartidos entre personas sin vinculación familiar, una cifra que ha subido cuatro puntos respecto al año pasado. Es la segunda comunidad en la que esto más sucede, solo por detrás de Galicia. Sube el número de personas y familias que comparten vivienda, y uno de los métodos frecuentemente utilizados, el del alquiler por habitaciones, carece de regulación.

Tradicionalmente utilizado por estudiantes y temporeros, el alquiler por habitaciones está extendido entre buena parte de la sociedad. El abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Balears, Víctor Cornell, explica que esta actividad no está regulada por ley.

"Que no sea legal no significa que sea ilegal. Sería alegal, en el sentido que no está regularizado y es una acción que se hace, pero sin base legal".

Cornell defiende la necesidad de establecer una regulación y diferencia el caso de quien alquila una habitación de la casa en la que vive para ayudar a pagar la hipoteca del de una persona que alquila por habitaciones una propiedad en la que no reside, en vez de alquilarla entera, para sacar el máximo rendimiento, una práctica que considera especulativa y que equipara al alquiler turístico. "Estas prácticas especulativas hacen que la vivienda vaya subiendo de precio".

Según Cornell, con la falta actual de regulación se dan casos de desprotección tanto de los inquilinos como de los propietarios: "El problema viene muchas veces cuando hay un impago de alquiler".

Por otra parte, los datos del Instituto Nacional de Estadística también sitúan a Balears como la comunidad con más porcentaje de viviendas con menos de 10 metros cuadrados por morador: un 0,5% que cuadruplica la media nacional.