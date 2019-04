Isabel Franco dice que el informe que cuestiona el proceso de primarias está relacionado "con no saber perder"

La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Región de Murcia, Isabel Franco, ha reiterado ese jueves su "absoluta confianza" en el proceso de primarias en el que resultó ganadora y contra el que no se presentó ninguna reclamación oficial, y ha considerado que el informe que cuestiona el proceso está más relacionado con "no saber perder".

Franco ha convocado este jueves una rueda de prensa para salir al paso del informe encargado por uno de los candidatos que concurrió a las primarias de Ciudadanos, Leonardo Pérez, a una empresa externa al partido que indicaría que en torno al 40 por ciento de los votos que recibió la ganadora se emitieron desde fuera de la comunidad autónoma.

El informe, que Franco ha conocido por los medios de comunicación, ya que no ha tenido acceso directo a él, ha dicho, se basa en las ubicaciones de las IP de los ordenadores y móviles desde los que se emitieron los votos de los militantes.

La candidata ha explicado que esas direcciones IP no determinan donde se encuentra el usuario, sino el servidor que aloja la IP y ha puesto como ejemplo un vídeo colgado por ella misma en su cuenta de Twitter en el que se muestra cómo, estando ella en el centro de Murcia, la IP de su móvil aparece registrada en Barcelona.

Por eso, ha insistido en que el informe no puede restar validez a un proceso sobre el que el Comité de Garantías del partido ya se pronunció a favor y no detectó ninguna incidencia, a la vez que ha criticado que no se haga público el informe completo.

Franco ha subrayado que el partido pone a disposición de todos los militantes un plazo de reclamaciones tras las primarias, que se cerró sin recibir ninguna, y ha recordado que, desde su creación, Ciudadanos ha celebrado un total de 333 procesos de primarias en toda España de los que solo en uno se han detectado irregularidades que se corrigieron.

La candidata ha lamentado además que el militante perdedor de las primarias haya guardado esta información durante semanas para filtrarla de manera interesada justo antes del comienzo de la campaña para las elecciones generales, pero ha confiado en que los votantes sabrán valorar el proyecto del partido por encima de este tipo de polémicas.