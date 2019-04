Miriam Andrés calienta motores para el 26M con un vídeo sobre "La Palencia que quiere"

El PSOE y la candidata socialista a la alcaldía de Palencia, Miriam Andrés, están difundiendo en redes sociales un vídeo donde, bajo el lema de "Cambiar, crecer, vivir", Andrés explica en primera persona lo que quiere para la ciudad.

Su voz en off comienza rechazando una "Palencia triste y apagada que necesita despertar", sobre imágenes en color sepia y el fondo musical de "Ain't got no, I got life" de Nina Simone. Más tarde pasa a relatar sus deseos para la ciudad mientras se muestran distintos barrios y rincones de la capital, incidiendo en un cambio de políticas que permitan recuperar los espacios de ocio, impulsar el turismo y ofrecer oportunidades para que los jóvenes no tengan que marcharse fuera para buscar su futuro.

Los socialistas calientan así motores para lo que será la campaña de las elecciones municipales del 26 de Mayo.